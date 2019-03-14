Порошенко прибув на Донбас



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: прес-служба президента

Президент Петро Порошенко зустрівся з військовослужбовцями полку «Азов»

Президент Петро Порошенко в четвер, 14 березня, відвідав передові позиції української армії на Донеччині та зустрівся з військовослужбовцями полку «Азов».

Глава держави привітав бійців-добровольців та українців з Днем українського добровольця, повідомляє прес-служба президента.

«Тут, з фронту, я хочу привітати усіх добровольців з Днем добровольця. Усіх, хто прагне боронити рідну землю. Ми завжди робимо все, щоб дати можливість реалізувати досвід та патріотизм», - наголосив Порошенко.

Президент відзначив, що високо цінує тих, хто прямо з Майдану пішов захищати країну і продовжує служити в українському війську. «Сьогодні в складі ЗСУ 170 тисяч добровольців, і їх кількість не зменшується», - зауважив Порошенко.

Глава держави також відзначив роль добровольців Української добровольчої армії у захисті України та подякував присутньому на зустрічі Дмитру Ярошу.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко під час виступу на урочистих заходах із нагоди Дня добровольця заявив, що Україна ніколи не забуде подвиг українських добровольців у 2014 році, адже тоді вони дали найцінніше, чого потребувала держава, - час.