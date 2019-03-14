Добровольці першими пішли у бій і дали Україні час – Порошенко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

президент Петро Порошенко привітав українських добровольців

Глава держави наголосив, що добровольцями є і волонтери, які підтримали захисників

Україна ніколи не забуде подвиг українських добровольців у 2014 році, адже тоді вони дали найцінніше, чого потребувала держава, - час.

Про це заявив президент Петро Порошенко під час виступу на урочистих заходах із нагоди Дня добровольця, повідомляє Укрінформ.

«Ми ніколи не забудемо подвигу добровольців, бо немає міри глибини вдячності всього українського народу тим, хто першим пішов у бій і дав Україні найцінніше, чого тоді потребувала країна, - час! Перші завжди найвідважніші! Низький уклін українським добровольцям», - наголосив президент.

Він зазначив, що добровольці для нього — це батальйон Кульчицького; усі, хто із сотень Самооборони Майдану, не чекаючи закликів, стали на захист України; ті, хто першими пішли у військкомат у лютому 2014-го; ті, хто попросив перевести їх на лінію фронту із тилових підрозділів, а також ті, хто зробив крок, коли командир запитував, хто стане на захист Донецького аеропорту.

Також глава держави наголосив, що добровольцями є і волонтери, які підтримали захисників, а це, за його словами, абсолютна більшість українців.

Водночас він нагадав, що у березні 2014 року сотні Самооборони Майдану взяли на себе відповідальність за захист Вітчизни й більше 500 бійців-добровольців прибули на полігон у Нові Петрівці. Президент зауважив, що це й стало початком бойового шляху першого добровольчого батальйону України.

Він додав, що особовий склад батальйону в числі перших увійшов до Слов’янська, захопивши штаб сепаратистів та арсенал озброєння, залучався до бойових операцій у Красному Лимані, Бахмуті, Попасній, Дебальцевому, Станиці Луганській, Вуглегірську, Мар'їнці, Авдіївці та в інших місцях.

«Держава дбає про про захист українського народу, держава постійно підвищує боєготовність і бойову міць всього силового блоку. Ми ніколи не повторимо помилок минулого, адже саме послаблення армії створило ґрунт для агресії проти України», - запевнив Порошенко.

Нагадаємо, що 14 березня Україна відзначає День добровольця.

Також нагадаємо, що сьогодні Порошенко відвідає Донбас.