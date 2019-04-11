Порошенко приїхав у студію 1+1 і у прямому ефірі очікує Зеленського



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Порошенко чекатиме на Зеленського 40 хв

Кандидат в президенти України, діючий глава держави Петро Порошенко приїхав у студію 1+1 і у прямому ефірі очікує на кандидата в президенти Володимира Зеленського.

Про це Порошенко заявив в прямом ефірі ток-шоу «Право на владу».

Порошенко подякував усім українцям, які проголосували за нього і за його опонента Володимира Зеленського.

Після цього Порошенко почав розмову за дебати і запросив Зеленського приїхати в студію телеканалу, щоби сьогодні разом відповісти на питання журналістів.

«Я хочу звернутися до Володимира Зеленського. Упевнений, що він нас дивиться. Я запрошую вас з дозволу ведучої сьогодні в цю студію. Зараз місто вільне, доїхати ви можете за 40 хвилин», - сказав президент.

Порошенко чекатиме на Зеленського 40 хв.

У штабі кандидата в президенти України Володимира Зеленського 11 квітня заявили про можливість проведення дебатів із нинішнім президентом і кандидатом на новий термін Петром Порошенком через телеміст у прямому ефірі.

Нагадаємо, кандидат в президенти Володимир Зеленський сам запропонував провести дебати на НСК «Олімпійський». Після того, як Порошенко погодився, Зеленський почав ставити нові вимоги – модератор Юлія Тимошенко, 19 квітня, коли за законом дебати мають проходити на Сусіпільному.

В результаті Петро Порошенко чекає Володимира Зеленського на НСК Олімпійський 14 квітня о 14:14 для проведення дебатів.

Сьогодні голова фракції БПП Артур Герасимов заявив, що команда Зеленського каже, що їх кандидат в президенти не готовий до дебатів 14 квітня на НСК «Олімпійський».

«Нажаль, сьогодні (у четвер – ред.) ми почули від команди Володимира Олександровича, (Зеленського – ред.) що він не готовий, не хоче приймати участь в цих дебатах (на НСК «Олімпійській« 14 квітня о 14:14) і, на жаль, ми не розуміємо, якого кота у мішку ховають» - сказав він.