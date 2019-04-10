Порошенко запросив Зеленського на дебати на «Олімпійський» 14 квітня на 14:14



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У штабі Порошенка підкреслили, що президент «ще раз наполегливо повторює своє запрошення до Зеленського не боятися дебатів» Колаж: Главком

Речник виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв пояснив позицію президента щодо дебатів із Зеленським

Кандидат у президенти Петро Порошенко чекатиме свого опонента Володимира Зеленського для дебатів на стадіоні 14 квітня, а ввечері 19 квітня піде на офіційні дебати на «Суспільне».

Про це заявив речник виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв на брифінгу 10 квітня.

«Закон передбачає обов’язковість дебатів на телебаченні в останню п’ятницю. Тому 19 квітня ми точно знаємо, що буде у графіку Порошенка на 20:00: він повинен у цей час прибути на «Суспільне». І він там точно буде, тому що участі у таких дебатах у другому турі чітко вимагає закон «Про вибори президента України», – сказав Медведєв.

Він зауважив, що Порошенко також прибуде на дебати з Зеленським 14 квітня о 14 годині 14 хвилин на НСК «Олімпійський».

«І ще раз наполегливо повторює своє запрошення до Зеленського не боятися дебатів, не уникати – прийти, і за тиждень до виборів у прямій трансляції, на очах у всього суспільства розкрити свою невідому позицію з актуальних питань, стратегії розвитку України», – повідомив Медведєв.

«Порошенко так само готовий в інший день – можливо, і 19-го числа, прибути на дебати на стадіоні, як пропонує Зеленський. Але запрошення Зеленського не має збігатися в часі з тим часом, у який закон вимагає від кандидатів бути на дебатах на «Суспільному», – додав речник штабу Порошенка.

Нагадаємо, Порошенко має намір 10 квітня у другій половині дня прибути в НСК «Олімпійський» і здати аналізи представникам антидопінгової організації VADA, які приїхали в Київ.

На НСК «Олімпійський» повідомили, що надійшли запити від представників кандидата в президенти Петра Порошенка щодо проведення дебатів 14 і 19 квітня і від представника кандидата в президенти Володимира Зеленського - 19 квітня.

Джерело: Українська правда