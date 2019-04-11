В штабі Зеленського чергова пропозиція по дебатам – по телемосту



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Зеленський не хоче проводити дебати в «кімнаті» на Суспільному

Штаб кандидата в президенти Володимира Зеленського запропонував провести дебати з Петром Порошенком по телемосту в прямому ефірі. Про це сказав глава штабу Зеленського Іван Баканов в ефірі телеканалу Прямий.

"Ми йдемо на зустріч. І якщо дійсно всі хочуть з нами подебатувати, щоб ні у кого не склалося враження, що ми уникаємо таких дебатів, ми пропонуємо провести телеміст. Якщо Петро Порошенко буде в студії на Суспільному, а ми будемо на НСК Олімпійський, будь ласка, можна поєднати картинки і подебатувати один з одним в прямому ефірі", - зазначив він.

Баканов пояснив, що на стадіоні більш відкрита атмосфера.

«Якщо почитати постанову ЦВК, якою регламентуються дебати на «Суспільному», там якось дивно воно пишеться: дебати у кімнаті. На нашу думку це якийсь просто пережиток радянського минулого. Треба ставати більш відкритими і не боятися виходити у публічний простір, у тому числі й на стадіоні», - намагався пояснити представник штабу Зеленського.

Нагадаємо, кандидат в президенти Володимир Зеленський сам запропонував провести дебати на НСК «Олімпійський». Після того, як Порошенко погодився, Зеленський почав ставити нові вимоги – модератор Юлія Тимошенко, 19 квітня, коли за законом дебати мають проходити на Сусіпільному.

В результаті Петро Порошенко чекає Володимира Зеленського на НСК Олімпійський 14 квітня о 14:14 для проведення дебатів.

Сьогодні голова фракції БПП Артур Герасимов заявив, що команда Зеленського каже, що їх кандидат в президенти не готовий до дебатів 14 квітня на НСК «Олімпійський».

«Нажаль, сьогодні (у четвер – ред.) ми почули від команди Володимира Олександровича, (Зеленського – ред.) що він не готовий, не хоче приймати участь в цих дебатах (на НСК "Олімпійській" 14 квітня о 14:14) і, на жаль, ми не розуміємо, якого кота у мішку ховають"» - сказав він.