Порошенко прийде в Раду у четвер



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Раніше Порошенко закликав Раду підтримати у другому читанні поправки до Конституції, які закріплюють курс України на членство в ЄС і НАТО

Очікується, що Порошенко прибуде на голосування парламенту за зміни до Конституції у частині закріплення курсу України до НАТО та Євросоюзу

Президент Петро Порошенко у четвер, 7 лютого, буде присутній у Верховній Раді.

Про це журналістам повідомив представник уряду у Верховній Раді, народний депутат Вадим Денисенко.

Очікується, що Порошенко прибуде на голосування парламенту за зміни до Конституції у частині закріплення курсу України до НАТО та Євросоюзу.

«Напевно, що він буде», - сказав Денисенко.

Раніше повідомлялося, що президент Петро Порошенко закликав Верховну Раду підтримати в четвер у другому читанні поправки до Конституції, які закріплюють курс України на членство в ЄС і НАТО.

Нагадаємо, Рада у четвер розгляне зміни до Конституції стосовно курсу в ЄС та НАТО.

Джерело: РБК-Україна