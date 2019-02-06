  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Порошенко прийде в Раду у четвер

    • Розсилка
    <p>Раніше Порошенко закликав Раду підтримати у другому читанні поправки до Конституції, які закріплюють курс України на членство в ЄС і НАТО</p> - Порошенко прийде в Раду у четвер

    Раніше Порошенко закликав Раду підтримати у другому читанні поправки до Конституції, які закріплюють курс України на членство в ЄС і НАТО

    Очікується, що Порошенко прибуде на голосування парламенту за зміни до Конституції у частині закріплення курсу України до НАТО та Євросоюзу

    Президент Петро Порошенко у четвер, 7 лютого, буде присутній у Верховній Раді.

    Про це журналістам повідомив представник уряду у Верховній Раді, народний депутат Вадим Денисенко.

    Очікується, що Порошенко прибуде на голосування парламенту за зміни до Конституції у частині закріплення курсу України до НАТО та Євросоюзу.

    «Напевно, що він буде», - сказав Денисенко.

    Раніше повідомлялося, що президент Петро Порошенко закликав Верховну Раду підтримати в четвер у другому читанні поправки до Конституції, які закріплюють курс України на членство в ЄС і НАТО.

    Нагадаємо, Рада у четвер розгляне зміни до Конституції стосовно курсу в ЄС та НАТО.

    Джерело: РБК-Україна

    Читайте також
    Петро Порошенко ЄС Верховна Рада НАТО депутати Конституція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ