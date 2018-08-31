  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Порошенко призначив послом України в Киргизстані Валерія Жовтенка

    • Розсилка
    Петро Порошенко - Порошенко призначив послом України в Киргизстані Валерія Жовтенка
    Петро Порошенко

    Президентський указ підписано 30 серпня

    Президент України Петро Порошенко призначив послом України в Киргизькій Республіці Валерія Жовтенка.

    Про це йдеться в указі, оприлюдненому на сайті Адміністрації президента. 

    «Призначити Жовтенка Валерія Тимофійовича надзвичайним і повноважним послом України в Киргизькій Республіці», - йдеться в указі. 

    Нагадаємо, 19 липня Петро Порошенко прийняв вірчі грамоти посла Киргизстану Жусупбека Шаріповича Шаріпова. 

    До слова, 30 серпня президент змінив главу Миколаївської СБУ.

    Також Порошенко призначив трьох суддів Верховного суду.

    Читайте також
    Петро Порошенко дипломатія Киргизстан посол Україна президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ