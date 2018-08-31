Порошенко призначив послом України в Киргизстані Валерія Жовтенка
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Петро Порошенко
Президентський указ підписано 30 серпня
Президент України Петро Порошенко призначив послом України в Киргизькій Республіці Валерія Жовтенка.
Про це йдеться в указі, оприлюдненому на сайті Адміністрації президента.
«Призначити Жовтенка Валерія Тимофійовича надзвичайним і повноважним послом України в Киргизькій Республіці», - йдеться в указі.
Нагадаємо, 19 липня Петро Порошенко прийняв вірчі грамоти посла Киргизстану Жусупбека Шаріповича Шаріпова.
До слова, 30 серпня президент змінив главу Миколаївської СБУ.