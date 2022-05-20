Порошенко розказав, яке рішення запустить «депутінізацію» світу

Триває 86-й день повномасштабної війни Росії проти України

Петро Порошенко в ефірі американського телеканалу MSNBC закликав західних союзників «депутінізувати» світ. Для цього, наголошує п’ятий Президент, треба в першу чергу припинити фінансування путінського режиму.

«Нам слід «депутінізувати» світ. А це означає, що треба припинити фінансування Путіна. І це не лише про нафту і газ. Не лише про ядерне паливо та вугілля. Треба зупинити міжнародну торгівлю з росією. Все це починається саме зараз, з шостого пакета санкцій Європейського Союзу. З наступної стадії санкцій Сполучених Штатів. І це є початком кінця путінського режиму», – вважає Порошенко.

«Далі має бути блокування російського транспортування, включно з російськими нафтовими танкерами, комерційними кораблями. Слід їх зупинити з тим, щоб не дозволити доставляти будь-які товари з росії. Все це для того, щоб припинити фінансування створення бомб, які потім вбивають українців», – зазначає Порошенко.

Нагадаємо, Петро Порошенко в ефірі британського телеканалу GB News заявив, що Україна має отримати План дій щодо членства в НАТО на найближчому саміті Альянсу. Порошенко, відповідаючи на запитання про майбутнє членство у Північно-Атлантичному Альянсі Швеції та Фінляндії, наголосив – без України в НАТО безпека Європи буде недостатньою.