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    Порошенко розказав, яке рішення запустить «депутінізацію» світу

    Порошенко:&nbsp;&laquo;Нам&nbsp;слід &laquo;депутінізувати&raquo; світ. А це означає, що треба припинити фінансування Путіна&raquo; - Порошенко розказав, яке рішення запустить «депутінізацію» світу
    Порошенко: «Нам слід «депутінізувати» світ. А це означає, що треба припинити фінансування Путіна»
    скріншот з трансляції

    Триває 86-й день повномасштабної війни Росії проти України

    Петро Порошенко в ефірі американського телеканалу MSNBC закликав західних союзників «депутінізувати» світ. Для цього, наголошує п’ятий Президент, треба в першу чергу припинити фінансування путінського режиму.

    «Нам слід «депутінізувати» світ. А це означає, що треба припинити фінансування Путіна. І це не лише про нафту і газ. Не лише про ядерне паливо та вугілля. Треба зупинити міжнародну торгівлю з росією. Все це починається саме зараз, з шостого пакета санкцій Європейського Союзу. З наступної стадії санкцій Сполучених Штатів. І це є початком кінця путінського режиму», – вважає Порошенко.

    «Далі має бути блокування російського транспортування, включно з російськими нафтовими танкерами, комерційними кораблями. Слід їх зупинити з тим, щоб не дозволити доставляти будь-які товари з росії. Все це для того, щоб припинити фінансування створення бомб, які потім вбивають українців», – зазначає Порошенко.

    Нагадаємо, Петро Порошенко в ефірі британського телеканалу GB News заявив, що Україна має отримати План дій щодо членства в НАТО на найближчому саміті Альянсу. Порошенко, відповідаючи на запитання про майбутнє членство у Північно-Атлантичному Альянсі Швеції та Фінляндії, наголосив – без України в НАТО безпека Європи буде недостатньою.

    Теги: Петро Порошенко росія окупанти газ вугілля війна фінансування Україна окупація ядерне паливо #stoprussia
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    Порошенко розказав, яке рішення запустить «депутінізацію» світу