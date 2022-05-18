Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО. Порошенко пояснив, чому Європі цього недостатньо

Україна має стати вагомою складовою світової безпеки

Петро Порошенко в ефірі британського телеканалу GB News заявив, що Україна має отримати План дій щодо членства в НАТО на найближчому саміті Альянсу. Порошенко, відповідаючи на запитання про майбутнє членство у Північно-Атлантичному Альянсі Швеції та Фінляндії, наголосив – без України в НАТО безпека Європи буде недостатньою.

«Агресія проти України продемонструвала руйнацію всієї повоєнної системи безпеки, заснованої на Раді Безпеки ООН. Тепер у світі не лишилося жодного ефективного механізму безпеки, окрім НАТО», – констатує Петро Порошенко.

Він нагадав, що на початку 1990х років Україна відмовилася від третього за потужністю у світі ядерного арсеналу. «А натомість ми отримали гарантії безпеки у вигляді Будапештського меморандуму. І Велика Британія була однією з країн-гарантів. Однак вони не вартували навіть паперу», – говорить п’ятий Президент.

«Я думаю, що майбутнього членства Фінляндії та Швеції буде недостатньо для безпеки в Європі, якщо Україна не буде також державою-членом НАТО. І саме тому у червні, під час саміту НАТО в Мадриді ми однозначно мали б отримати План дій щодо членства в НАТО для України», – переконаний Порошенко.

Нагадаємо, Петро Порошенко заявив, що навколо процесу визволення з полону українських військових мають бути об’єднані всі зусилля. Як відомо, 13 травня президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко звернулися до світових лідерів із закликом допомогти українській владі врятувати захисників «Азовсталі».