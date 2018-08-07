Порошенко телефонував журналістці для спростування інформації про відпочинок в Іспанії



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Фото: Главком Петро Порошенко

Петро Порошенко «після ввічливого привітання» почав говорити журналістці, що ніколи не відпочивав у Марбельї

Президент Петро Порошенко особисто зателефонував кореспонденту ТСН Ользі Василевській, яка готувала сюжет про його ймовірний відпочинок в іспанський Марбельї, аби спростувати інформацію, викладену в матеріалі.

Як йдеться у випуску ТСН, коли цей матеріал готувався, за півгодини до ефіру 6 серпня, з Адміністрації Президента зателефонували автору сюжету Ользі Василевській і повідомили - з нею особисто хоче поспілкуватися президент України.

Виявилося, що прес-служба глави держави повідомила йому про те, що кореспондент проанонсувала матеріал на своїй сторінці у Facebook, першим реченням посту було – «В пошуках Петра Олексійовича довелось піднятися на найвищу гору в Марбельї».

Як інформує ЗМІ, Порошенко після ввічливого привітання почав говорити, що ніколи не відпочивав у Марбельї, що це замовна спланована проти нього акція, що він не знає, де відпочивали його діти, і це їхня особиста справа. На запитання - де він відпочивав, чи відпочивав узагалі, чому президентський борт тиждень перебував у Відні - президент не відповів.

«Хочу вам повідомити, що зараз я знаходжусь на робочому місці, в Києві, Україна, на вулиці Банкова. Я дуже щасливий, що, дякуючи моїй скромній особі, ви, особливо за рахунок найбільшого олігарха, змогли відвідати Іспанію і відпочити там, - сказав Порошенко. - Єдине, що скажіть, що ні в цьому, ні в минулому році, ні на найбільшій, ні на найменшій горі, ні в Марбельї, ні в іншій частині, крім Мадриду і Сантьяго-де-Компостела, я не був».

На запитання кореспондента про те, чи є у президента вілла у Марбельї та що президентський борт робив у Відні вісім днів, Порошенко не відповів і поклав слухавку. На офіційні запити про відпустку президента жодної відповіді протягом чотирьох днів із Адміністрації Президента до особистого дзвінка Порошенка не надійшло, додає видання.

Нагадаємо, у понеділок ТСН оприлюднило сюжет про те, що Порошенко міг тиждень відпочивати у Іспанії.

Натомість в Адміністрації президента заявили, що Порошенко поїхав на тиждень у приватну поїздку у Євросоюз. Крім того, у прес-службі додали, що повідомлення про перебування президента в даний період в Іспанії чи про зустрічі з відомими українцями не відповідають дійсності.

З 6 серпня Порошенко перебуває на своєму робочому місці в Києві, запевнили у президента.

Раніше у липні Адміністрація президента України відмовилася надати інформацію стосовно планування відпустки Порошенка та використання бюджетних коштів на її здійснення.