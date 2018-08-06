У Порошенка повідомили, що президент їздив на тиждень «у приватну поїздку» за кордон



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В Адміністрації президента запевняють, що Порошенко заплатив за поїздку з власного рахунку

Президент України Петро Порошенко поїхав на тиждень у приватну поїздку у Євросоюз.

Про це повідомили в Адміністрації президента на запит «Української правди».

«29 липня по 5 серпня 2018 року президент Петро Порошенко з приватною поїздкою перебував в Євросоюзі для проведення низки зустрічей», - відповіли в АП.

У прес-службі додали, що Порошенко заплатив за цю поїздку з власного рахунку.

«Дотримуючись 1 частини 25 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення» жодної копійки державного бюджету на цю поїздку витрачено не було, а всі витрати сплачені з власного рахунку Петра Порошенка», - зазначили в АП.

Крім того, у прес-службі президента заявили, що повідомлення про перебування президента в даний період в Іспанії чи про зустрічі з відомими українцями не відповідають дійсності.

ЗМІ зазначає, що у запиті були питання про мету приватної поїздки, куди саме поїхав Порошенко та де перебуває наразі і чим займається.

Натомість у прес-службі президента додали, що з 6 серпня Порошенко перебуває на своєму робочому місці в Києві.

На решту питань в Адміністрації президента не відповіли, резюмує видання.

Водночас ТСН зазначає, що Порошенко міг тиждень відпочивати у Іспанії.

Нагадаємо, у липні Адміністрація президента України відмовилася надати інформацію стосовно планування відпустки Порошенка та використання бюджетних коштів на її здійснення.

Як відомо, з 1 по 8 січня президент України Петро Порошенко перебував у відпустці на Мальдівах.