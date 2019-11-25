Порошенко в Канаді побував біля пам’ятника померлим від голоду (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петро Порошенко з дружиною Мариною відвідав жалобну церемонію біля першого у світі пам’ятника померлим від голоду «Розірване кільце життя» у канадському Едмонтоні Фото: пресслужба партії «ЄС»

Порошенко заявив, що метою Москви було вбити Україну

Російська репресійна машина не раз намагалася знищити Україну та її народ, але наймасовішим вбивством був Голодомор, який забрав життя від 8 до 10 мільйонів людей.

Про це п’ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко заявив під час жалобної церемонії біля першого у світі пам’ятника померлим від голоду «Розірване кільце життя» у канадському Едмонтоні.

«Дуже важко збагнути масштаб цієї трагедії. Уявити, що було вбито від 8 до 10 мільйонів українців, винищено весь цвіт української нації. Українці завжди були трударями. Куди б не приїжджали українці – включно із Канадою – вони перш за все починали вирощувати хліб. Відібрати у них хліб і вбити їх голодом – це страшний злочин, страшна трагедія», – заявив Порошенко, якого цитує пресслужба партії «ЄС».

Порошенко подякував українцям Канади за те, що вони фактично зберегли історичну пам’ять про загиблих предків і передали її нащадкам. Саме канадський Сенат першим визнав Голодомор українського народу як злочин сталінського режиму. І саме в Едмонтоні був встановлений перший пам’ятник Голодомору у вигляді розірваного, порожнього жорна, яке символізує розірване кільце життя.

«Бо мільйони загиблих від голоду – це десятки мільйонів ненароджених дітей у наступних поколіннях українців, – сказав п’ятий президент України.

«Метою Москви було вбити Україну, вбити українців, потім ще й знищити пам’ять про це. І сьогодні, через десятки років, збройні сили Російської Федерації знову прийшли на українську землю. Для чого? Щоб знищити Україну. І нашою найкращою відповіддю, найкращим меморіалом про закатованих Голодомором буде розбудова нашої держави», – переконаний Порошенко.

Він висловив подяку Єпископу Едмонтонському Іларіону за його вклад в отримання Томосу про автокефалію Української православної Церкви. Як зазначив Порошенко, для Кремля відновлення незалежної помісної української церкви стало справжньою катастрофою, співмірною із розвалом Радянського Союзу.

«Я хочу подякувати українцям Канади за невтомну працю на Україну. І за пам’ятник. І за величезну кількість волонтерів, які допомагали Україні зупинити російську навалу. Вона зупинена в тому числі і вашими зусиллями», – наголосив Порошенко.