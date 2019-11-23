Трюдо заявив, що Голодомор був геноцидом, покликаним зламати волю українців



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Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо

Трюдо закликав усіх канадців вшанувати жертв Голодомору в Україні

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо виступив із заявою, закликавши канадців вшанувати жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні.

Про це йдеться в його заяві.

«Сьогодні ми згадуємо мільйони невинних людей в Україні, які постраждали і загинули під час Голодомору. З 1932 по 1933 тоталітарний радянський режим почав кампанію заморення голодом по всій Україні. Мільйони людей загинули, а багато інших були заарештовані, депортовані або страчені в результаті геноциду, покликаного зломити їх волю», - зазначив він.

При цьому Трюдо підкреслив, що, не дивлячись на ці жахи, народ України вижив, захищаючи свою мову, свою культуру і свою самобутність.

Він закликав усіх канадців вшанувати жертв Голодомору в Україні.

«Сьогодні і щодня Канада твердо підтримує народ і уряд України», - зазначив прем'єр Канади.

Нагадаємо, вранці 23 листопада президент з дружиною вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років.

Президентське подружжя поклало пам’ятні колоски скорботи до знаку жертвам Голодомору, що на Михайлівській площі у Києві. Володимир та Олена Зеленські також вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання.

Як повідомлялося, у Національному музеї Голодомору – геноциду вшановують загиблих українців.

Сьогодні, 23 листопада, у храмах провели поминальні панахиди за загиблими внаслідок голодоморів в Україні.

До 30 листопада триватиме виставка-реквієм «Не згасне в серці пам’яті свіча» у Міській спеціалізованій молодіжній бібліотеці «Молода гвардія».

До 29 листопада у Державному архіві Києва відбуватиметься виставка архівних документів «До Дня пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні».

До слова, за останніми соціологічними дослідженнями, в Україні 82% громадян вважають, що Голодомор 1932-33 рр. був геноцидом українського народу.

День пам’яті жертв Голодоморів відзначається щорічно в четверту суботу листопада на підставі президентських указів 1998 та 2007 років. У ХХ сторіччі українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Утім, наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років – геноцид українського народу, здійснюваний тоталітарним комуністичним режимом СРСР.