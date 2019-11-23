Голодомор у цифрах. Бреше навіть Українське радіо

Дмитро Понамарчук Президент Фонду вільних журналістів імені Вячеслава Чорновола

Дмитро Понамарчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Спотворені цифри подало сьогодні навіть офіційне українське радіо

За оперативними даними голови ОҐПУ Всеволода Балицького (а це серйозніше за будь-які наукові дослідження!), від голоду в Українській РСР у 1932-1933 рр. померло 8 млн селян.

За свідченням видатного американського демографа дисидента Сергія Максудова, лише українських дітей у 33-му вмерло 3 млн!

Проте «інтернаціональна група демографів» разом з Інститутом демографії ім. Птухи НАН України у 2015 році вирішила, що кількість жертв Голодомору 1932-1933 рр. ув Україні становить усього 3,9 мільйона, і ця цифра, за висновком цих псевдовчених, є остаточною і безсумнівною.

Тепер цю зняту зі стелі статистичну інформацію поширюють усі українські ЗМІ як об'єктивну.

Такий «висновок» – не инакше, як замовлення компрадорської олігархії в Україні, яка, як відомо, за своїм етнічним походженням є зовсім не українською. Зате їй належать усі провідні вітчизняні ЗМІ.

Джерело: блог Дмитра Понамарчука

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