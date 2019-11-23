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    Думки вголос

    Голодомор у цифрах. Бреше навіть Українське радіо

    • Дмитро Понамарчук
      Президент Фонду вільних журналістів імені Вячеслава Чорновола
       
    • Розсилка
    Голодомор у цифрах. Бреше навіть Українське радіо

    Спотворені цифри подало сьогодні навіть офіційне українське радіо

    За оперативними даними голови ОҐПУ Всеволода Балицького (а це серйозніше за будь-які наукові дослідження!), від голоду в Українській РСР у 1932-1933 рр. померло 8 млн селян.

    За свідченням видатного американського демографа дисидента Сергія Максудова, лише українських дітей у 33-му вмерло 3 млн!

    Проте «інтернаціональна група демографів» разом з Інститутом демографії ім. Птухи НАН України у 2015 році вирішила, що кількість жертв Голодомору 1932-1933 рр. ув Україні становить усього 3,9 мільйона, і ця цифра, за висновком цих псевдовчених, є остаточною і безсумнівною.

    Тепер цю зняту зі стелі статистичну інформацію поширюють усі українські ЗМІ як об'єктивну.

    Такий «висновок» – не инакше, як замовлення компрадорської олігархії в Україні, яка, як відомо, за своїм етнічним походженням є зовсім не українською. Зате їй належать усі провідні вітчизняні ЗМІ.

    Джерело: блог Дмитра Понамарчука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Голодомор 1932-1933 років
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