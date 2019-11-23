Голодомор у цифрах. Бреше навіть Українське радіо
Спотворені цифри подало сьогодні навіть офіційне українське радіо
За оперативними даними голови ОҐПУ Всеволода Балицького (а це серйозніше за будь-які наукові дослідження!), від голоду в Українській РСР у 1932-1933 рр. померло 8 млн селян.
За свідченням видатного американського демографа дисидента Сергія Максудова, лише українських дітей у 33-му вмерло 3 млн!
Проте «інтернаціональна група демографів» разом з Інститутом демографії ім. Птухи НАН України у 2015 році вирішила, що кількість жертв Голодомору 1932-1933 рр. ув Україні становить усього 3,9 мільйона, і ця цифра, за висновком цих псевдовчених, є остаточною і безсумнівною.
Тепер цю зняту зі стелі статистичну інформацію поширюють усі українські ЗМІ як об'єктивну.
Такий «висновок» – не инакше, як замовлення компрадорської олігархії в Україні, яка, як відомо, за своїм етнічним походженням є зовсім не українською. Зате їй належать усі провідні вітчизняні ЗМІ.
Джерело: блог Дмитра Понамарчука