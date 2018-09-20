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    Порошенко визнав: реформи провалились, українці не відчувають зростання добробуту

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    Петро Порошенко у парламенті - Порошенко визнав: реформи провалились, українці не відчувають зростання добробуту
    Петро Порошенко у парламенті

    Президент радіє, що Україна нарешті «вибралася з лабіринту багатовекторності»

    Результат реформ поки що незадовільний, влада допускає прорахунки, зокрема, в кадровій політиці. Про це заявив президент Петро Порошенко, виступаючи зі щорічним посланням до Верховної Ради. 

    Глава держави зауважив: суспільство незадоволене тим, що не вдалося завершити війну. «Ми вистояли і відновили зростання», однак багато українців ще не відчули зростання добробуту.

    Водночас Порошенко радий, що Україна нарешті «вибралася з лабіринту багатовекторності» і упевнено стала на шлях євроатлантичної інтеграції.

    Лише інтеграція до європейського простору гарантує нам мир, безпеку та незалежність, заявив президент, підкресливши, що розвиток української мови – це складова сили нашої країни. Президент подякував ВР за рішучість і єдність в ухваленні важливих для України законів.

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