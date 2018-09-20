Послання Порошенка до Верховної Ради трансляція



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Фото: Главком Президент Петро Порошенко звернувся до депутатів парламенту

Президент розповість про ключові завдання внутрішньої і зовнішньої політики країни

У четвер, 20 вересня, президент Петро Порошенко виступає в Раді з щорічним посланням.

Традиційно мова піде про здобутки за рік, а також про нові ключові завдання зовнішньої і внутрішньої політики країни.





За підготовку послання Порошенка до Ради 2018 відповідальний глава Адміністрації президента Ігор Райнін. Президент також доручив окремо створити робочу групу з підготовки документа.

Минулоріч президент Петро Порошенко виступав у парламенті 7 вересня. Тоді його виступ у Раді тривав майже дві години. Традиційно президент багато говорив про безвізовий режим, а також незворотність курсу країни в ЄС і НАТО. Водночас гарант не виключив, що може ініціювати референдум із цих питань:

За словами представника президента у ВР Ірини Луценко, у четвер депутатам також запропонують внести зміни до Конституції щодо зовнішньополітичного курсу в ЄС-НАТО і розглянути обмеження депутатської недоторканності.

Також депутати планують включити до порядку денного і направити до Конституційного суду законопроект №6236 «Про внесення змін до статті 41 Конституції України щодо реалізації прав українських громадян на землю, збереження власності на сільськогосподарські землі в руках громадян України та сталого розвитку села на основі фермерських господарств».

Включення до порядку денного та направлення на висновок КС потребують ще два законопроекти – №8329 і №8380 про внесення змін до статті 133 Конституції щодо перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської областей на Січеславську та Кропивницьку відповідно.

Окрім того, до порядку денного пропонується включити проекти постанов щодо подальшої роботи над законопроектами №6773 і №7203, які передбачають внесення змін до Конституції в частині скасування депутатської недоторканності. У червні Конституційний суд визнав обидва проекти такими, що не суперечать статтям 157 і 158 Основного закону. Раніше голова ВР Андрій Парубій прогнозував, що друге голосування щодо цього рішення можливе на початку листопада 2018 року.

У четвер Рада збирається звільнити з посади 13 із 15-ти членів Центральної виборчої комісії, термін повноваження яких минув, і призначити 14 нових, подання на яких президент вніс до парламенту на початку лютого. Напередодні президент підписав закон про збільшення складу ЦВК.

Наступним питанням, згідно з порядком денним, визначено призначення на посаду суддів Конституційного суду України за квотою парламенту.

ВР також включила до порядку денного та ухвалить рішення щодо законопроекту №9026, ініційованого першим віце-спікером Іриною Геращенко. Цей проект стосується внесення зміни до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» і передбачає розблокування виплати соціальної допомоги сім’ям політв’язнів Кремля.

Пленарного четверга Рада має намір розглянути у другому читанні і законопроект №6518 «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення офіційної публікації законів України та інших нормативно-правових актів» і проект закону №8528 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання відпусток працівників театрів» (перше читання).



