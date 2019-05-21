Порошенко втратив статус мільярдера за час президентства, - Bloomberg
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Чистий капітал Порошенка знизився майже на 40%
П'ятий президент України Петро Порошенко втратив статус мільярдера після обрання на пост глави держави.
Про це повідомляє Bloomberg.
Згідно з індексом Bloomberg Billionaires, чистий капітал Порошенка знизився майже на 40% - до 705 мільйонів доларів.
Видання зазначає, що найдорожчий актив екс-президента України - кондитерська компанія Roshen. Його інші активи включають банк, телевізійний канал, страхову компанію і кілька підприємств сільського господарства та харчової промисловості.
За даними агентства, найбагатший українець Рінат Ахметов з 2014 року втратив ще більше - 50% капіталу. У нього залишилося 5,5 млрд доларів.
Нагадаємо, п’ятий президент України Петро Порошенко в понеділок, 20 травня, переїхав до «прозорого офісу» БПП «Солідарність».