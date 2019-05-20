Порошенко переїхав з Банкової до «прозорого офісу»



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Петро Порошенко залишив Банкову Фото: twitter.com/poroshenko

20 травня Порошенко провів зустріч з американським сенатором Рональдом Джонсоном та послом США в Євросоюзі Гордоном Сондландом

П’ятий президент України Петро Порошенко в понеділок, 20 травня, переїхав до «прозорого офісу» БПП «Солідарність».

Про це написав у Facebook його прес-секретар Святослав Цеголко, оприлюднивши відповідне відео.

Він повідомив, що Порошенко провів зустріч з друзями України: американським сенатором Рональдом Джонсоном та послом США в Євросоюзі Гордоном Сондландом.

Нагадаємо, 20 травня у Верховній Раді пройшла церемонія інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.

На інавгурації Зеленського були присутні чотири президенти і весь уряд.

Під час складання присяги на вірність українському народу Володимир Зеленський поклав руку на Пересопницьке Євангеліє - незмінний атрибут усіх президентських інавгурацій, які знала Україна.

Зеленський склав присягу і став шостим президентом.

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