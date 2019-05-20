Порошенко переїхав з Банкової до «прозорого офісу»
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20 травня Порошенко провів зустріч з американським сенатором Рональдом Джонсоном та послом США в Євросоюзі Гордоном Сондландом
П’ятий президент України Петро Порошенко в понеділок, 20 травня, переїхав до «прозорого офісу» БПП «Солідарність».
Про це написав у Facebook його прес-секретар Святослав Цеголко, оприлюднивши відповідне відео.
Він повідомив, що Порошенко провів зустріч з друзями України: американським сенатором Рональдом Джонсоном та послом США в Євросоюзі Гордоном Сондландом.
Нагадаємо, 20 травня у Верховній Раді пройшла церемонія інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.
На інавгурації Зеленського були присутні чотири президенти і весь уряд.
Під час складання присяги на вірність українському народу Володимир Зеленський поклав руку на Пересопницьке Євангеліє - незмінний атрибут усіх президентських інавгурацій, які знала Україна.
Зеленський склав присягу і став шостим президентом.