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    Порошенко переїхав з Банкової до «прозорого офісу»

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    Петро Порошенко залишив Банкову - Порошенко переїхав з Банкової до «прозорого офісу»
    Петро Порошенко залишив Банкову
    Фото: twitter.com/poroshenko

    20 травня Порошенко провів зустріч з американським сенатором Рональдом Джонсоном та послом США в Євросоюзі Гордоном Сондландом

    П’ятий президент України Петро Порошенко в понеділок, 20 травня, переїхав до «прозорого офісу» БПП «Солідарність».

    Про це написав у Facebook його прес-секретар Святослав Цеголко, оприлюднивши відповідне відео.

    Він повідомив, що Порошенко провів зустріч з друзями України: американським сенатором Рональдом Джонсоном та послом США в Євросоюзі Гордоном Сондландом.

    Нагадаємо, 20 травня у Верховній Раді пройшла церемонія інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. 

    На інавгурації Зеленського були присутні чотири президенти і весь уряд. 

    Під час складання присяги на вірність українському народу Володимир Зеленський поклав руку на Пересопницьке Євангеліє - незмінний атрибут усіх президентських інавгурацій, які знала Україна. 

    Зеленський склав присягу і став шостим президентом.

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