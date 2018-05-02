Порошенко закликав силовиків розібратися з підкупом виборців

Глава держави «дуже стурбований кількістю фактів підкупу виборців з боку окремих політичних сил»

Президент України петро Порошенко попросив правоохоронців розслідувати факти підкупу виборців, які спостерігалися у зв’язку з виборами до об’єднаних територіальних громад 29 квітня. Відповідне звернення до Національної поліції, Генеральної прокуратури та Служби безпеки України Петро Порошенко озвучив на засіданні Ради національної



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Акція проти підкупу виборців в Україні

Глава держави «дуже стурбований кількістю фактів підкупу виборців з боку окремих політичних сил»

Президент України петро Порошенко попросив правоохоронців розслідувати факти підкупу виборців, які спостерігалися у зв’язку з виборами до об’єднаних територіальних громад 29 квітня.

Відповідне звернення до Національної поліції, Генеральної прокуратури та Служби безпеки України Петро Порошенко озвучив на засіданні Ради національної безпеки й оборони.

«Я дуже стурбований кількістю фактів підкупу виборців з боку окремих політичних сил. Для мене як гаранта виборчих прав – це є абсолютно неприйнятно», – повідомляється у Twitter президента.

«Прошу НПУ, ГПУ, СБУ довести справи до логічного завершення, і щоб кожен, хто скоїв цей злочин проти демократії опинився у в'язниці», – сказав Порошенко.

Президент наголосив, що перебування в опозиції не дає «політичного захисту від кримінального переслідування».

Я дуже стурбований кількістю фактів підкупу виборців з боку окремих політичних сил. Для мене, як гаранта виборчих прав - це є абсолютно неприйнятно.



Прошу НПУ, ГПУ, СБУ довести справи до логічного завершення, і щоб кожен, хто скоїв цей злочин проти демократії опинився у в'язниці pic.twitter.com/HLy2TNmhfw — Петро Порошенко (@poroshenko) 2 травня 2018 р.

Нагадаємо, в неділю, 29 квітня, в Україні вперше відбувалися вибори в 40 об'єднаних територіальних громадах. У БПП повідомили про перемогу у 26 об'єднаних тергромадах із 40. Окрім того, заявили, що активність громадян на виборах і голосування за представників президентської партії свідчить про підтримку реформи децентралізації.

Тим часом голова Комітету виборців України Олексій Кошель назвав вибори в ОТГ 29 квітня найбруднішою кампанією з 2015 року. За його даними, під час виборів було зафіксовано принаймні 25 випадків підкупу, хоча насправді цифра могла бути більшою.

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