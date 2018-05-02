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    Порошенко закликав силовиків розібратися з підкупом виборців

    Глава держави «дуже стурбований кількістю фактів підкупу виборців з боку окремих політичних сил»
    Президент України петро Порошенко попросив правоохоронців розслідувати факти підкупу виборців, які спостерігалися у зв’язку з виборами до об’єднаних територіальних громад 29 квітня. Відповідне звернення до Національної поліції, Генеральної прокуратури та Служби безпеки України Петро Порошенко озвучив на засіданні Ради національної
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    Акція проти підкупу виборців в Україні
    Акція проти підкупу виборців в Україні

    Глава держави «дуже стурбований кількістю фактів підкупу виборців з боку окремих політичних сил»

    Президент України петро Порошенко попросив правоохоронців розслідувати факти підкупу виборців, які спостерігалися у зв’язку з виборами до об’єднаних територіальних громад 29 квітня.

    Відповідне звернення до Національної поліції, Генеральної прокуратури та Служби безпеки України Петро Порошенко озвучив на засіданні Ради національної безпеки й оборони.

    «Я дуже стурбований кількістю фактів підкупу виборців з боку окремих політичних сил. Для мене як гаранта виборчих прав – це є абсолютно неприйнятно», – повідомляється у Twitter президента.

    «Прошу НПУ, ГПУ, СБУ довести справи до логічного завершення, і щоб кожен, хто скоїв цей злочин проти демократії опинився у в'язниці», – сказав Порошенко.

    Президент наголосив, що перебування в опозиції не дає «політичного захисту від кримінального переслідування».

    Нагадаємо, в неділю, 29 квітня, в Україні вперше відбувалися вибори в 40 об'єднаних територіальних громадах. У БПП повідомили про перемогу у 26 об'єднаних тергромадах із 40. Окрім того, заявили, що активність громадян на виборах і голосування за представників президентської партії свідчить про підтримку реформи децентралізації.

    Тим часом голова Комітету виборців України Олексій Кошель назвав вибори в ОТГ 29 квітня найбруднішою кампанією з 2015 року. За його даними, під час виборів було зафіксовано принаймні 25 випадків підкупу, хоча насправді цифра могла бути більшою.

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