Порошенко закликав українців читати «свої книжки на своїй мові»



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Фото: прес-служба президента України Президент виступив на відкритті XXV Форуму видавців у Львові

Однією з засад нашої державності є українська мова, - заявив президент

Президент Петро Порошенко заявив, що українці стали купувати більше українських книжок, ніж колись – російськомовних.

Про це він сказав 19 вересня, виступаючи на відкритті XXV Форумі видавців у Львові.

«Ми сьогодні в своїй державі будемо читати свої книжки на своїй мові», - підкреслив президент, якого цитує прес-служба глави держави.

Порошенко зазначив, що для перемоги у боротьбі за суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України потрібно зміцнювати засади української державності.

«Однією з засад нашої державності є українська мова. Перед нами стоїть важливе завдання - забезпечення розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя та на всій території України, посилення її консолідуючої ролі в українському суспільстві, як засобу зміцнення державної єдності», - наголосив президент.

Він підкреслив, що саме на це спрямований президентський Указ та цілий ряд підписаних ним законів.

«Але на цьому не можна зупинятись. Нам потрібне законодавче врегулювання всіх питань, пов’язаних зі статусом української мови як державної. Більше того, нам потрібна активна позиція суспільства, спрямована на розширення сфери функціонування і застосування української мови, реалізацію усіх без винятку положень мовного законодавства», - зазначив президент.

За його словами, розмовляти українською стало модно.

«Чому так відбувається? Тому, що цього хоче український народ. Соціологічні дослідження засвідчують – ми любимо свою українську мову, ми хочемо її чути, ми хочемо нею говорити. Це стало драйвом, це стало модним. Українська мова має всюди звучати на повний голос. І не лише всередині країни. Але найповніше вона розкриває свій потенціал, розвивається і формує своє майбутнє саме у друкованому слові», - підкреслив Порошенко.

Нагадаємо, раніше Порошенко оголосив, що з 2018 року в Україні починається десятиліття української мови.