Порошенко підписав указ про початок десятиліття української мови

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Президент Петро Порошенко

Президент підписав Указ «Про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови та сприяння створенню єдиного культурного простору України»

Президент України Петро Порошенко оголосив, що з 2018 року в України починається десятиліття української мови.

«Прийняв рішення про те, що 2018 року ми оголошуємо десятиліття української мови. Підписую указ «Про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови та сприяння створенню єдиного культурного простору України».

Прийняв рішення про те, що 2018 року ми оголошуємо десятиліття української мови.



Підписую указ «Про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови та сприяння створенню єдиного культурного простору України». — Петро Порошенко (@poroshenko) 31 травня 2018 р.

Указ розроблено з метою забезпечення додержання конституційних гарантій щодо всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на всій території України, посилення її консолідуючої ролі в українському суспільстві як засобу зміцнення державної єдності, ураховуючи необхідність захисту національного мовно-культурного та мовно-інформаційного простору, підтримки розвитку національної культури, заохочення процесів її інтеграції у європейський та світовий культурний простір.

«До мене звернулися видатні діячі науки для того, щоб я оголосив 2018 рік роком української мови. Я відмовив. Тому, що за один рік ти мову не захистиш. Але я прийняв рішення і підписую Указ про те, що з 2018 року ми оголошуємо десятиліття української мови і робимо все можливе для того, щоби мову захистити. Бо головне, що тримає націю, що забезпечує її розвиток – є українська мова», - сказав Глава держави, підписуючи документ під час відвідин Ямницького ліцею Ямницької об’єднаної територіальної громади.

Указом передбачено затвердження цільової програми на 2018 – 2028 роки, спрямованої на забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, створення єдиного культурного простору України та збереження цілісності культури.

Також йдеться про створення умов для забезпечення реалізації громадянами права на одержання інформації українською мовою, в тому числі через друковані засоби масової інформації, рекламу тощо.

Раніше, під час 7-го Національного молитовного сніданку, який відбувся вранці 31 травня у Києві, президент анонсував підписання указу про мову.

Раніше Порошенко розповів про три ключові елементи української державності, це - армія, церква і мова.

Також Міносвіти підготувало стандарт володіння українською мовою.

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