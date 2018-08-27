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    Порошенко заявив про значне скорочення споживання газу в Україні

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    Порошенко заявив про значне скорочення споживання газу в Україні

    Президент нагадав, що ставив завдання – скоротити неефективне споживання газу

    Споживання газу в Україні порівняно з 2013 роком скоротилося на 30%.

    Про це заявив президент Петро Порошенко на зустрічі з працівниками «Науково-виробничого комплексу газотурбобудування «Зоря» - «Машпроект» під час робочої поїздки на Миколаївщину.

    «Завдання, які я поставив, - щоб ми перейшли на власний видобуток газу, скоротили неефективне споживання газу. І на сьогодні порівняно з 2013 роком споживання газу скорочено майже на 30%», - сказав Порошенко.

    Водночас президент зауважив, що підприємство «Укргазвидобування» збільшило видобування газу, проте не уточнив, на скільки.

    Нагадаємо, у Миколаєві на державному підприємстві «Зоря» – «Машпроект», випробували нову турбіну на 32 гігавати, яка не має аналогів у світі.

    Джерело: Укрінформ

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    Петро Порошенко Укргазвидобування газ Україна
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