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    Порошенко зібрав засідання РНБО (онлайн-трансляція)

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    Порошенко зібрав засідання РНБО (онлайн-трансляція)

    На засіданні, зокрема, обговорюється екологічна катастрофа в Криму

    В четвер, 6 вересня, проходить засідання Ради національної безпеки і оборони України з участю президента Петра Порошенка.

    На засіданні, зокрема, обговорюється екологічна катастрофа в Криму.

    «Причиною екологічної катастрофи, яка трапилася на території тимчасово окупованого Криму в місті Армянськ, за деякими джерелами, стало тренуваннями російських військових. Необхідно створити міжнародну комісію і припинити екологічну катастрофу, яка впливає на екологію в Україні», - зазначив Порошенко.

    Також, за словами президента, необхідно підготувати умови для оздоровлення дітей з Армянська на Херсонщині.

    Крім того, на засіданні РНБО президент підняв питання Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ.

    «Термін дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ спливає 31 березня 2019 року. Щоб він не продовжився автоматично, до 30 вересня маємо офіційно повідомити Росію про наше небажання його пролонгувати. В найкоротший термін направимо ноту російській стороні», - заявив Порошенко.

    Нагадаємо, раніше Порошенко заявив, що планує до 30 вересня направити до Росії повідомлення про припинення дії договору про дружбу. 

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