Стало відомо, коли Порошенко повідомить РФ про припинення договору про дружбу



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Фото: Главком Петро Порошенко

Договір про дружбу з Росією не розривається, а припиняє свою дію у зв’язку з непродовженням, пояснив Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявив, що планує до 30 вересня направити до Росії повідомлення про припинення дії договору про дружбу.

Про це очільник держави заявив під час зустрічі з лідерами фракцій Верховної Ради в Адміністрації президента.

Порошенко додав, що планує найближчим часом, після внесення пропозиції МЗС, провести з цього приводу засідання Ради національної безпеки і оборони.

«Це вимагає голосування в парламенті, але, безумовно, я хотів би провести з цього приводу консультацію, щоб врахувати думку парламенту, щоб врахувати її під час підготовки відповідного рішення РНБО»,- зазначив президент.

Як підкреслив Порошенко, договір про дружбу, співробітництво і партнерство з Росією від 1997 року не розривається, а припиняє свою дію у зв’язку з непродовженням.

Як повідомлялося, Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією було підписано 31 травня 1997 року в Києві. Згідно з умовами договору, сторони зобов'язувалися, зокрема «поважати територіальну цілісність та суверенітет» одна одної та «підтверджували непорушність існуючих між ними кордонів».

Згідно з договором, якщо за 6 місяців до закінчення 10-річного терміну дії документа одна зі сторін не повідомить другій про бажання припинити його дію, він автоматично буде продовжений на наступні 10 років.

Таким чином, дія цього договору автоматично буде продовжена на 10 років із 1 квітня 2019 року, якщо Україна не повідомить Росії про намір його припинити до 30 вересня.

28 серпня президент України Петро Порошенко заявив, що найближчим часом очікує від Міністерства закордонних справ пакет документів для початку реалізації процесу щодо припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією.

30 серпня у МЗС підготували пакет документів про розрив договору з Росією.

Джерело: Інтерфакс-Україна