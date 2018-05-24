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    Порошенко зустрінеться з прем'єром Болгарії

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    Порошенко зустрінеться з прем'єром Болгарії

    Бойко Борисов відвідає Україну з візитом 26 травня

    Президент України Петро Порошенко 26 травня проведе переговори з прем'єр-міністром Болгарії Бойко Борисовим, який відвідає Україну з візитом.

    Про це повідомляє прес-служба глави української держави.

    Планується, що сторони обговорять актуальні питання двостороннього та міжнародного порядку денного, в тому числі в контексті головування Болгарії в Європейському Союзі, що триває з 1 січня 2018 року.

    Крім того, серед питань - підготовка ювілейного Двадцятого Саміту Україна - ЄС, який відбудеться 9 липня у Брюсселі.

    Нагадаємо, що президент Болгарії Румен Радев заявив в інтерв'ю російському «Коммерсанту», опублікованому 21 травня, що виступає за будівництво прямого газопроводу, який з'єднав би його країну з Росією через Чорне море.

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