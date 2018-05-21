Президент Болгарії виступив за будівництво прямого газопроводу з Росією

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Президент Болгарії Румен Радев

За словами Радева, «Болгарія потребує прямих постачань російського газу через Чорне море»

Президент Болгарії Румен Радев заявив в інтерв'ю «Коммерсанту», опублікованому 21 травня, що виступає за будівництво прямого газопроводу, який з'єднав би його країну з Росією через Чорне море.

За словами Радева, «Болгарія потребує прямих постачань російського газу через Чорне море». Він запропонував назвати імовірний газопровід «Болгарським потоком».

Болгарський президент додав, що «такий підхід продиктовано здоровим глуздом і вимогами енергетичної безпеки й ефективності, і не тільки стосовно Болгарії, але і щодо Європейського союзу загалом».

Він підкреслив, що такі устремління Софії «нічим не відрізняються від намірів Німеччині реалізувати «Північний потік – 2».

У 2014 році уряд Болгарії під тиском керівництва Євросоюзу зупинив будівництво російського газопроводу Південний потік. У травні 2016 року помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що новий російський газопровід по дну Чорного моря може пройти через територію Болгарії.

Проект «Північний потік – 2», очолюваний колишнім канцлером Німеччини Герхардом Шредером, передбачає будівництво двох ниток газопроводу сукупною потужністю 55 млрд м³ газу на рік із Росії до Німеччини дном Балтійського моря. Влада України, Польщі, Латвії, Молдови, Литви, Угорщини, Румунії, Словаччини, Естонії і Чехії називає «Північний потік – 2» загрозою енергетичній безпеці Європи. Німеччина і Фінляндія дозволили будувати трубопровід на своїй території. Данія і Швеція – поки ні.

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