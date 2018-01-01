Порошенку презентували дев’ять проектів «Меморіалу Героїв Небесної Сотні»

Затверджений проект музею Революції Гідності покажуть у червні

Президент України Петро Порошенко на Майдані Незалежності взяв участь у представленні дев’яти проектів «Меморіалу Героїв Небесної Сотні», поданих на конкурс. Як зазначив президент на своїй сторінці у Фейсбук, Герої Небесної Сотні стали рушійною силою повернення України в сім’ю європейських народів. «Вони заслужили



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Петро Порошенко

Затверджений проект музею Революції Гідності покажуть у червні

Президент України Петро Порошенко на Майдані Незалежності взяв участь у представленні дев’яти проектів «Меморіалу Героїв Небесної Сотні», поданих на конкурс.

Як зазначив президент на своїй сторінці у Фейсбук, Герої Небесної Сотні стали рушійною силою повернення України в сім’ю європейських народів.

«Вони заслужили на те, аби ми, їхні сучасники, належно увічнили пам’ять про Революцію Гідності та про героїв, які віддали своє життя за незалежну соборну Україну. Ми вирішили спорудити меморіальний комплекс для теперішнього і майбутніх поколінь, щоби всі усвідомлювали і ніколи не забували ціну свободи та цінність європейського вибору», - йдеться у заяві президента.

20 лютого журі визначить проект-переможець у номінації «Меморіал Героїв», у червні – оголосить результати.

«Впевнений, що і Меморіал, і Музей постануть за кілька років», - заявив Президент.