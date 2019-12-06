Порожня Рада. «Слуг народу» не цікавить звіт міністра фінансів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Парламентарі, яким належать ці порожні робочі місця, прийшли сьогодні на роботу - вони залишили свої речі на столах Скріншот з трансляції засідання телеканалу «Рада»

Нардепи з монокоаліції ігнорують звіт Маркарової

Сьогодні під час виступу з трибуни Верховної Ради міністра фінансів Оксани Маркарової у рамках години запитань до уряду більшість місць у сесійній залі, на яких розміщуються нардепи від партії «Слуга народу», були порожніми.

Разом із тим, як видно на фото, парламентарі, яким належать ці робочі місця, прийшли сьогодні на роботу - вони залишили свої речі на столах.

Нардепи ходять по залу, сидять спиною до Маркарової, спілкуються.

Нагадаємо, на початку засідання спікер парламенту Дмитро Разумков привітав наших воїнів із Днем Збройних Сил і назвав ця свято «святом з гірким присмаком».

Як повідомлялось, сьогодні депутати також планують розглянути у другому читанні законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України» (2260), який має визначити єдині підходи у сфері державної служби у державних органах та впровадити електронні форми комунікації громадян з державою.

Парламентарії також мають намір включити до порядку денного та ухвалити рішення щодо президентського законопроєкту 2505 про внесення змін до бюджету на 2019 рік щодо будівництва лікувально-діагностичного комплексу Охматдиту.