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    Порожня Рада. «Слуг народу» не цікавить звіт міністра фінансів

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    Парламентарі, яким належать ці порожні робочі місця, прийшли сьогодні на роботу - вони залишили свої речі на столах - Порожня Рада. «Слуг народу» не цікавить звіт міністра фінансів
    Парламентарі, яким належать ці порожні робочі місця, прийшли сьогодні на роботу - вони залишили свої речі на столах
    Скріншот з трансляції засідання телеканалу «Рада»

    Нардепи з монокоаліції ігнорують звіт Маркарової

    Сьогодні під час виступу з трибуни Верховної Ради міністра фінансів Оксани Маркарової у рамках години запитань до уряду більшість місць у сесійній залі, на яких розміщуються нардепи від партії «Слуга народу», були порожніми.

    Разом із тим, як видно на фото, парламентарі, яким належать ці робочі місця, прийшли сьогодні на роботу - вони залишили свої речі на столах.

    Нардепи ходять по залу, сидять спиною до Маркарової, спілкуються.

    Нагадаємо, на початку засідання спікер парламенту Дмитро Разумков привітав наших воїнів із Днем Збройних Сил і назвав ця свято «святом з гірким присмаком». 

    Як повідомлялось, сьогодні депутати також планують розглянути у другому читанні законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України» (2260), який має визначити єдині підходи у сфері державної служби у державних органах та впровадити електронні форми комунікації громадян з державою.

    Парламентарії також мають намір включити до порядку денного та ухвалити рішення щодо президентського законопроєкту 2505 про внесення змін до бюджету на 2019 рік щодо будівництва лікувально-діагностичного комплексу Охматдиту.

    Мінфін Верховна Рада партії Оксана Маркарова
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