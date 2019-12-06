«Свято з гірким присмаком»: Разумков привітав воїнів із Днем Збройних Сил



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Разумков подякував ЗСУ

Парламентарі вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання

Спікер парламенту Дмитро Разумков назвав День Збройних сил України «святом з гірким присмаком». Про це він сказав, відкриваючи ранкове засідання Верховної Ради.

«Це дійсно свято, однак це свято з гірким присмаком. Я хотів би подякувати і від себе, і від усього депутатського корпусу нашим ЗСУ, які сьогодні захищають нас на фронті, дають змогу мирно жити містам більшої частини нашої держави. Це неоціненний труд, який ми з вами повинні шанувати. Я хотів би побажати здоров’я, якомога швидшого повернення з фронту додому, до близьких, рідних живими та здоровими», – зазначив Разумков і додав: «Однак, не всі сьогодні зможуть повернутися додому, це дійсно трагедія українського народу».

Парламентарі вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання.

Як відомо, сьогодні, 6 грудня, Україна відзначає День Збройних сил.

Нагадаємо, засідання Ради розпочалося зі складання присяги нового народного депутата з фракції «Слуга народу» Сергія Мандзія, а також з оголошення про утворення нового депутатського об'єднання «Довіра».