Україна підготувала новий позов до ЄСПЛ проти Росії



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Позов буде стосуватися українських політв'язнів в РФ

Новий підготовлений позов стосуватиметься українських політв'язнів, які перебувають на території РФ

Українська сторона наступного тижня подасть новий міждержавний позов проти Росії щодо політв'язнів. Про це повідомив заступник міністра юстиції України з питань євроінтеграції Сергій Пєтухов в ефірі 5 каналу.

«Наступного тижня ми подаємо міждержавний позов проти Російської Федерації щодо всіх наших політв'язнів, тому що це така певна категорія людей, яких Росія спеціально переслідує за їхню підтримку територіальної цілісності України, за їхню проукраїнську позицію, викрадаючи їх у Криму або на території РФ», - повідомив заступник міністра.



Він пояснив, на що спрямований цей позов до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).



«Часто немає абсолютно жодних підстав у чомусь цих людей звинувачувати. Це можуть бути наші журналісти або активісти, яких звинувачують в тероризмі або якійсь іншій дурості. Відповідно, подавши цей позов до Європейського суду з прав людини, ми привернемо увагу до цілої категорії осіб. Тому що, як правило, знають прізвища Сенцова, Кольченка, Сущенка, можливо, ще кількох, але таких людей кілька десятків. І увагу Страсбурзького суду забезпечить мінімум те, що у них будуть людські умови утримання», - переконані в Мін'юсті.



У відомстві зазначають: Росія побоюється міжнародного засудження, і коли є увага міжнародних організацій до конкретних українців, які перебувають у в'язниці, для них покращують умови утримання, дозволяють відвідування.



«А також це в перспективі можливість звільнити їх через рішення Страсбурзького суду... Це той шлях, який ми обрали для того, щоб привернути увагу до цієї категорії людей і таким чином, за рішенням суду, тиснути на Росію з вимогою звільнити їх через безпідставність їхнього переслідування», - пояснив Пєтухов.



Він також розповів про вже поданий позов України в ЄСПЛ.



«Міністерство юстиції вперше подало позов до Європейського суду з прав людини ще до так званого референдуму і захоплення Криму, який стосувався комплексного порушення прав людини в Криму, і ми очікуємо, що в кінці цього року або на початку наступного року почнеться розгляд цієї справи в Страсбурзі. На жаль, міжнародне правосуддя трохи повільніше, ніж національне», - зазначив Пєтухов.