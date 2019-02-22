Послання Путіна стало найменш популярним серед телеглядачів у Москві з 2013 року
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20 лютого президент Росії Володимир Путін виступив зі своїм 15-м зверненням до Федеральних зборів
Нинішнє послання Путіна наблизилося до «докримського рівня»: у 2013 році трансляцію подивилися 5,2% жителів Москви
Послання Федеральним зборам, оголошене президентом РФ Володимиром Путіним 20 лютого, стало найменш популярним за останні роки: за попередніми даними Mediascope, на п'яти каналах його дивилися 5,9% москвичів. Цей показник - на рівні 2013 року.
Експерти називають зниження інтересу до послання Путіна наслідком загального зниження рейтингу влади, пише видання «Коммерсантъ».
Із даних Mediascope слідує, що послання Путіна у 2019-му користувалося найменшою популярністю за останні роки. У 2018 році послання зібрало біля екранів 7,3% москвичів, в 2016-му - 7,6%, в 2015-му - 8,7%.
У 2017 році послання не оголошувалося, і було перенесено на березень 2018 року.
Рекордним стало послання, з яким Путін виступив 4 грудня 2014 року - в рік анексії Криму. Тоді його подивився майже кожен десятий москвич, а серед телеглядачів - кожен другий.
Нинішнє послання наблизилося до «докримського рівня»: у 2013 році трансляцію подивилися 5,2% жителів Москви.
Нагадаємо, 20 лютого президент Росії Володимир Путін виступив зі своїм 15-м зверненням до Федеральних зборів.