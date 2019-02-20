Путін розпочав щорічне звернення до Федеральних зборів (відео)



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На думку експертів, послання Путіна в цьому році на відміну від минулорічного буде набагато менше орієнтоване на зарубіжну аудиторію

Путін виступає з посланням в Гостиному дворі в Москві

У середу, 20 лютого, президент Росії Володимир Путін виступає зі своїм 15-м зверненням до Федеральних зборів. Його послання вже вдруге прозвучить не в Кремлі.

У 2018 році Путін виступав з посланням у виставковому залі «Манеж», нинішнє оголошення проходить у Гостиному дворі. В обох випадках це пояснюється технічними причинами. У цьому році - затяжним ремонтом Георгіївського залу Великого Кремлівського палацу. У минулому - розширенням списку запрошених і використанням в процесі мультимедійних технологій. Тоді послання Путіна вперше супроводжувалося демонстрацією на великих екранах нових російських розробок в сфері озброєнь.

Як буде оформлено виступ Путіна цього разу не повідомлялося, але, за даними ЗМІ, під час послання знову буде використана інфографіка.

На думку експертів, послання Путіна цього року на відміну від минулорічного буде набагато менше орієнтоване на зарубіжну аудиторію: експерти чекають конкретизації і розвитку теми національних цілей і проектів, спрямованих на вирішення стратегічних завдань Росії.

Нагадаємо, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що щорічне послання президента РФ Володимира Путіна Федеральним зборам у цьому році пройде не в Кремлі.

Джерело: Интерфакс