Посли G7 прокоментували завершення процесу формування Антикорупційного суду в Україні



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Велика сімка готова підтримати прагнення України до створення ефективного суду

Посли країн Великої сімки (G7 ) вітають завершення законодавчого процесу для запуску роботи Вищого антикорупційного суду в Україні і готові підтримати Україну в її прагненні створити ефективний суд.

Про це йдеться у заяві послів G7 у Twitter.

«Посли країн Великої сімки вітають завершення законодавчого процесу щодо формування Антикорупційного суду. Ми готові підтримати прагнення України до створення ефективного суду, ключового компоненту системи незалежних антикорупційних інституцій в Україні, цілісність яких має бути захищена», - підкреслюється в заяві.

Посли Великої сімки також закликають Україну до тісної співпраці з Міжнародним валютним фондом стосовно імплементації всіх інших необхідних заходів для отримання наступного траншу від фонду.

«Ми також заохочуємо тісну співпрацю між Україною та МВФ стосовно імплементації всіх інших необхідних заходів для отримання наступного траншу МВФ, що є важливим для підтримки економічного зростання та макроекономічної стабільності», - йдеться у заяві.

Нагадаємо, 2 серпня президент України Петро Порошенко підписав закон для запуску Антикорупційного суду.

Як відомо, 7 червня народні депутати проголосували за створення в Україні Антикорупційного суду. Після голосування в парламенті виступив президент Петро Порошенко.

11 червня президент підписав закон про Вищий антикорупційний суд.

Раніше повідомлялося, що Міжнародний валютний фонд перевірить прийнятий Радою закон про Антикорупційний суд на відповідність домовленостям за програмою реформ, що підтримується МВФ.

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