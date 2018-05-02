Посли ЄС підтримали нові правила в’їзду до Шенгенської зони
- Сьогодні, 17:57
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Для в'їзду до Євросоюзу з біометричним паспортом українцю доведеться сплатити 7 євро та заповнити електронні форми
Посли країн ЄС підтримали проект закону, що змінить правила подорожей до Шенгенської зони.
Зокрема, для отримання дозволу на поїздку до Євросоюзу з біометричним паспортом (тобто, по безвізу) українцю доведеться сплатити 7 євро та заповнити електронні форми.
Нові правила перетину європейського кордону створюють Європейську систему авторизації та інформації про подорожі — ETIAS. Дана система — ключовий елемент міграційної реформи в ЄС, покликаний підвищити безпеку Європи від потрапляння потенційно небезпечних осіб: терористів, носіїв небезпечних хвороб та нелегальних мігрантів.
Планується, що ETIAS працюватиме досить швидко та не забере багато часу та зусиль в українців. Дозвіл в системі видаватиметься не на одну поїздку, а одразу на 3 роки.
В той же час, плата у розмірі 7 євро не перетвориться на «збір за в’їзд в ЄС», а стане платою за оброку інформації в електронній системі ETIAS (тобто здійснюватиметься так само раз на 3 роки).
Для отримання дозволу на в’їзд до країн ЄС необхідно буде заповнити ряд форм, подібних до візової анкети. Форми заповнюватимуться онлайн, тобто не буде потреба їхати до консульства чи стояти в чергах.
Більше того, ETIAS не запитуватиме про ваш рівень доходів чи довідки від роботодавців. Мета системи в іншому — попередити проникнення до Європи осіб, що становлять загрозу європейській безпеці.
Основна увага анкети приділятиметься вашому перебуванню у тій чи іншій країні протягом визначених термінів. Крім цього, очікується, що система аналізуватиме ваші відповіді з наявною у базах даних інформацією. Тому за неправду в анкеті вас можуть викликати для проходження співбесіди в посольстві або навіть відмовити у в’їзді.
Робота над довгоочікуваною міграційною реформою в ЄС почалась ще у 2016 році, і станом на зараз відповідний проект закону пройшов лише перші етапи, необхідні для ухвалення.
Для того, щоб зміни набули чинності, їх має ухвалити Європарламент та Рада ЄС. І хоча це має статися найближчим часом, набуття чинності змін не варто очікувати до 2021 року. Враховуючи затяжні процеси європейських бюрократів, причин для паніки поки що немає.
Разом з тим, потрібно змиритися з думкою, що для в’їзду на територію ЄС вас будуть ретельно перевіряти і на ці перевірки потрібно буде витратити трохи свого часу та 7 євро.
Раніше повідомлялось, що з 11 червня 2017 року безвізовим режимом з країнами Європейського союзу скористалися 490 тисяч громадян України.
Найчастіше українці перетинали українсько-польський кордон, найрідше їздили через пункти пропуску на кордоні зі Словаччиною.
Більшість мандрівників обрали авіаційні пункти пропуску. Найменша кількість — подорожі морем.
Нещодавно прикордонники відзвітували, що в Україні спадає безвізовий ажіотаж, що спостерігався на початку дії безвізового режиму із країнами Шенгенської зони.
До слова, громадяни 59 країн світу, серед яких і Україна, зможуть відвідувати китайську провінцію Хайнань без віз.