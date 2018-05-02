Посли ЄС підтримали нові правила в’їзду до Шенгенської зони

Для в'їзду до Євросоюзу з біометричним паспортом українцю доведеться сплатити 7 євро та заповнити електронні форми

Посли країн ЄС підтримали проект закону, що змінить правила подорожей до Шенгенської зони. Зокрема, для отримання дозволу на поїздку до Євросоюзу з біометричним паспортом (тобто, по безвізу) українцю доведеться сплатити 7 євро та заповнити електронні форми. Нові правила перетину європейського кордону створюють Європейську систему авторизації та



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Для в'їзду до Євросоюзу з біометричним паспортом українцю доведеться сплатити 7 євро та заповнити електронні форми

Посли країн ЄС підтримали проект закону, що змінить правила подорожей до Шенгенської зони.

Зокрема, для отримання дозволу на поїздку до Євросоюзу з біометричним паспортом (тобто, по безвізу) українцю доведеться сплатити 7 євро та заповнити електронні форми.

Нові правила перетину європейського кордону створюють Європейську систему авторизації та інформації про подорожі — ETIAS. Дана система — ключовий елемент міграційної реформи в ЄС, покликаний підвищити безпеку Європи від потрапляння потенційно небезпечних осіб: терористів, носіїв небезпечних хвороб та нелегальних мігрантів.

Планується, що ETIAS працюватиме досить швидко та не забере багато часу та зусиль в українців. Дозвіл в системі видаватиметься не на одну поїздку, а одразу на 3 роки.

В той же час, плата у розмірі 7 євро не перетвориться на «збір за в’їзд в ЄС», а стане платою за оброку інформації в електронній системі ETIAS (тобто здійснюватиметься так само раз на 3 роки).

Для отримання дозволу на в’їзд до країн ЄС необхідно буде заповнити ряд форм, подібних до візової анкети. Форми заповнюватимуться онлайн, тобто не буде потреба їхати до консульства чи стояти в чергах.

Більше того, ETIAS не запитуватиме про ваш рівень доходів чи довідки від роботодавців. Мета системи в іншому — попередити проникнення до Європи осіб, що становлять загрозу європейській безпеці.

Основна увага анкети приділятиметься вашому перебуванню у тій чи іншій країні протягом визначених термінів. Крім цього, очікується, що система аналізуватиме ваші відповіді з наявною у базах даних інформацією. Тому за неправду в анкеті вас можуть викликати для проходження співбесіди в посольстві або навіть відмовити у в’їзді.

Робота над довгоочікуваною міграційною реформою в ЄС почалась ще у 2016 році, і станом на зараз відповідний проект закону пройшов лише перші етапи, необхідні для ухвалення.

Для того, щоб зміни набули чинності, їх має ухвалити Європарламент та Рада ЄС. І хоча це має статися найближчим часом, набуття чинності змін не варто очікувати до 2021 року. Враховуючи затяжні процеси європейських бюрократів, причин для паніки поки що немає.

Разом з тим, потрібно змиритися з думкою, що для в’їзду на територію ЄС вас будуть ретельно перевіряти і на ці перевірки потрібно буде витратити трохи свого часу та 7 євро.

Раніше повідомлялось, що з 11 червня 2017 року безвізовим режимом з країнами Європейського союзу скористалися 490 тисяч громадян України.

Найчастіше українці перетинали українсько-польський кордон, найрідше їздили через пункти пропуску на кордоні зі Словаччиною.

Більшість мандрівників обрали авіаційні пункти пропуску. Найменша кількість — подорожі морем.

Нещодавно прикордонники відзвітували, що в Україні спадає безвізовий ажіотаж, що спостерігався на початку дії безвізового режиму із країнами Шенгенської зони.

До слова, громадяни 59 країн світу, серед яких і Україна, зможуть відвідувати китайську провінцію Хайнань без віз.