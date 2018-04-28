Прикордонники: безвізовий ажіотаж спадає

З початку введення безвізу до країн Європейського Союзу прослідувало 17,6 мільйона громадян

В Україні спадає безвізовий ажіотаж, що спостерігався на початку дії безвізового режиму із країнами Шенгенської зони. Про це інформує Державна прикордонна служба України. За її даними, у перші місяці дії безвізу – в середньому прикордонники оформляли до 80 тисяч українців за місяць. У листопаді минулого року цей показник становив 32,5 тисячі



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З початку введення безвізу до країн Європейського Союзу прослідувало 17,6 мільйона громадян

В Україні спадає безвізовий ажіотаж, що спостерігався на початку дії безвізового режиму із країнами Шенгенської зони. Про це інформує Державна прикордонна служба України.

За її даними, у перші місяці дії безвізу – в середньому прикордонники оформляли до 80 тисяч українців за місяць. У листопаді минулого року цей показник становив 32,5 тисячі осіб, а вже з початку квітня цього року – близько 26 тисяч громадян України.

Загалом з початку введення безвізу до країн Європейського Союзу прослідувало 17,6 мільйона громадян. З них 4,2 мільйона осіб за біометричними паспортами, а 490 тисяч громадян України скористалися безвізом, більшість з яких обрали авіаційні пункти пропуску. Найменша кількість громадян обирає подорожі морем.

«Найчастіше наші співвітчизники обирають маршрут для подорожей через українсько-польський кордон, найменше– через пункти пропуску, що на кордоні зі Словаччиною», - сказано у повідомленні.

Відомство також заявило, що у повному обсязі виконала державне завдання щодо удосконалення контрольних процедур в рамках впровадження безвізового режиму для громадян України

Нагадаємо, громадяни 59 країн світу, серед яких і Україна, зможуть відвідувати китайську провінцію Хайнань без віз.