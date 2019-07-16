Посли, яких звільнить Зеленський, засиділися на посадах - Пристайко



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У посольстві України в Росії змін не передбачається

Більшість послів України, про намір звільнити яких раніше оголосив президент Володимир Зеленський, перебувають на своїх посадах більше традиційного для української дипломатії терміну.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Вадим Пристайко на брифінгу 16 липня.

«На сьогодні прийнято рішення (щодо звільнення - ред.) по 12 послах, більшість із них перебуває значно більший термін, ніж є традиційний термін для української дипломатії - в середньому 4-5 років. Деякі посли пересиділи вдвічі більше, а деякі були призначені президентом не те, що попереднім, а декілька ротацій президентів до того», - зауважив Пристайко.

Заступник керівника ОП додав, що серед вказаних послів - посли з усіх регіонів світу.

Пристайко повідомив, що державний секретар МЗС уже зателефонував послам, яких планують звільнити, подякував за роботу і попередив про підписання відповідних указів президента.

Водночас він додав, що посольство України в Росії «залишається в тому стані, в якому є», і ним керує тимчасово повірений у справах України в Росії.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський ініціював початок оновлення дипломатичного корпусу України. В пресслужбі глави держави заявили, що вже прийнято рішення про заміну 12 керівників посольств по всьому світу, зокрема, і посла України в США.

Джерело: Укрінформ