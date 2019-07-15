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    Зеленський поміняє послів у 12 країнах

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    Зеленський поміняє послів у 12 країнах

    Укази глави держави щодо призначення нових послів будуть опубліковані найближчим часом

    Президент Володимир Зеленський ініціював початок оновлення дипломатичного корпусу України.

    Про це повідомляє Офіс президента України у понеділок, 15 липня, у Facebook.

    «Вже прийнято рішення про заміну 12 керівників посольств по всьому світу. Зокрема, і посол України в США закінчує своє відрядження до Вашингтона», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що паралельно з цим йде робота із підбору та оформлення нових послів.

    «Відповідні укази глави держави будуть опубліковані найближчим часом», - заявили в Офісі президента.

    Нагадаємо, Зеленський вніс зміни до складу Ради національної безпеки і оборони України.

    Як відомо, Зеленський запропонував посилити люстрацію. Згідно з законопроектом президента, під люстрацію потрапляє екссекретар РНБО Олександр Турчинов.

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