Посол: наступного року США планують збільшити військову допомогу Україні



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Порядок денний двостороннього партнерства України і США є дуже інтенсивним, запевнив посол Чалий

Загальне планування обсягу цих коштів очікується більше, ніж поточного року – понад $700 млн

Бюджетні проекти на наступний рік, які зараз розглядаються Конгресом США, передбачають збільшення підтримки України в оборонній сфері в порівнянні з поточним роком.

Про це в коментарі «Укрінформу» розповів посол України в США Валерій Чалий.

«Зараз розглядаються питання, і вже пройшла стадія затвердження в профільному комітеті в Конгресі, про збільшення допомоги Україні наступного року як по лінії Пентагону, так і Державного департаменту», - зазначив дипломат.

За його словами, йдеться про військово-технічну допомогу, включно з летальною зброєю оборонного характеру, а також про підтримку Міністерства України в справах ветеранів та низки програм реформування.

«Загальне планування обсягу цих коштів очікується більше, ніж поточного року – понад $700 млн. Це величезна підтримка. Якщо взяти інші країни європейського регіону, то ми маємо найбільшу підтримку Сполучених Штатів», - зауважив Чалий.

Він наголосив, що порядок денний двостороннього партнерства України і США є дуже інтенсивним як у сфері військово-технічної допомоги, так і в плані підтримки територіальної цілісності й суверенітету нашої країни через посилення санкційної політики.

«На часі розмова стосовно енергетичного сектора, і тут є великі можливості й перспективи. У нас є спільна позиція по багатьох питаннях - не тільки в плані двосторонньої співпраці, а й енергетичних проектів України в Європі», - зазначив Чалий.

Він також висловив сподівання, що після транзитного періоду в Україні новообраний президент, уряд і парламент швидко перейдуть до змістовної роботи.

«Ми хотіли би, щоб традиційно висока інтенсивність візитів до Вашингтона, яка зараз дещо призупинилася у зв'язку з політичними подіями в Україні, відновилася», - резюмував посол України в США.

Нагадаємо, вчора Комітет з асигнувань Палати представників американського Конгресу затвердив проект закону, який передбачає $445,7 млн підтримки для України по лінії Державного департаменту США, USAID та інших структу.