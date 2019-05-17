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    У Палаті представників США затвердили законопроект з $445 млн для України

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    Для набуття чинності законопроект має бути схвалений повним складом Палати представників, підтриманий Сенатом та підписаний президентом США - У Палаті представників США затвердили законопроект з $445 млн для України
    Для набуття чинності законопроект має бути схвалений повним складом Палати представників, підтриманий Сенатом та підписаний президентом США

    Визначена сума передбачає, в тому числі, допомогу Україні у сфері оборони в розмірі $115 млн

    Комітет з асигнувань Палати представників американського Конгресу затвердив проект закону, який передбачає $445,7 млн підтримки для України по лінії Державного департаменту США, USAID та інших структур.

    Про це повідомило у Facebook посольство України в США.

    «Проект Закону щодо асигнувань Державного департаменту, закордонних операцій та суміжних програм на 2020 фінансовий рік визначає кошторис допомоги Україні по лінії Держдепу США, Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та причетних відомств у сумі $445,7 млн», - пояснили у посольстві.

    Визначена сума передбачає, в тому числі, допомогу Україні у сфері оборони в розмірі $115 млн за програмою «Міжнародне військове фінансування».

    При цьому документ «забороняє виділення коштів американської допомоги на фінансування дій, пов’язаних з визнанням суверенітету Росії над Кримом чи будь-якою іншою територією України».

    Також Комітет рекомендував Держдепартаменту США та Агентству США з міжнародного розвитку продовжувати взаємодію з Україною в реалізації програм реабілітації та адаптації українських військових, у допомозі новоствореному Міністерству у справах ветеранів України, а також у подальшому розвитку боротьби з кіберзагрозами з боку РФ.

    Для набуття чинності законопроект має бути схвалений повним складом Палати представників, підтриманий Сенатом та підписаний президентом США.

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