У Палаті представників США затвердили законопроект з $445 млн для України



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Для набуття чинності законопроект має бути схвалений повним складом Палати представників, підтриманий Сенатом та підписаний президентом США

Визначена сума передбачає, в тому числі, допомогу Україні у сфері оборони в розмірі $115 млн

Комітет з асигнувань Палати представників американського Конгресу затвердив проект закону, який передбачає $445,7 млн підтримки для України по лінії Державного департаменту США, USAID та інших структур.

Про це повідомило у Facebook посольство України в США.

«Проект Закону щодо асигнувань Державного департаменту, закордонних операцій та суміжних програм на 2020 фінансовий рік визначає кошторис допомоги Україні по лінії Держдепу США, Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та причетних відомств у сумі $445,7 млн», - пояснили у посольстві.

Визначена сума передбачає, в тому числі, допомогу Україні у сфері оборони в розмірі $115 млн за програмою «Міжнародне військове фінансування».

При цьому документ «забороняє виділення коштів американської допомоги на фінансування дій, пов’язаних з визнанням суверенітету Росії над Кримом чи будь-якою іншою територією України».

Також Комітет рекомендував Держдепартаменту США та Агентству США з міжнародного розвитку продовжувати взаємодію з Україною в реалізації програм реабілітації та адаптації українських військових, у допомозі новоствореному Міністерству у справах ветеранів України, а також у подальшому розвитку боротьби з кіберзагрозами з боку РФ.

Для набуття чинності законопроект має бути схвалений повним складом Палати представників, підтриманий Сенатом та підписаний президентом США.