Посол Палестини в РФ стверджує, що не робив ніяких заяв щодо Криму



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Посол Палестини в РФ Абдель Хафіз Нофаль

Палестина «не втручається у справи інших держав»

Палестинська дипломатична служба та посол Палестини у Москві спростували опубліковані у середу заяви посла про нібито визнання Палестиною псевдореферендуму в Криму, який став приводом для його анексії Росією.

Повідомлення про це поширило палестинське національне агентство Wafa.

«Посол Палестинської держави в Росії Абдель Хафіз Нофаль спростовує повідомлення про свої слова щодо Криму. Посол Нафаль стверджує, що не робив ніяких заяв щодо Криму, і такі заяви є недійсними, оскільки палестинська держава не втручається у справи інших держав», - йдеться у повідомленні.

У повідомленні не уточнюється, чи давав посол інтерв’ю російським «Известиям», що стало джерелом конфліктних заяв.

Заяві посла у палестинському агентстві передувало з’ясування стосунків між Україною та Палестиною по дипломатичних каналах. В середу в МЗС України був викликаний палестинський посол в Україні Мохаммед Аль-Ассад. Київ звернувся до нього з вимогою пояснити слова російського колеги.

«Посол Палестини в Україні підтвердив позицію палестинської сторони щодо територіальної цілісності України, включно з Автономною Республікою Крим», - заявили у МЗС за підсумками зустрічі.

Також за підсумками зустрічі палестинська сторона повідомила Київ про публікацію «спростування».

Раніше повідомлялося, що посол Палестини в Росії Абдель Хафіз Нофаль у інтерв’ю російському виданню «Известия» допустив офіційне визнання тимчасово окупованого Криму територією Росії.

Згодом МЗС України викликало посла Палестини через заяви про «російський Крим».

Джерело: Європейська правда