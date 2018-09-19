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    Посол Палестини в РФ стверджує, що не робив ніяких заяв щодо Криму

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    Посол Палестини в РФ Абдель Хафіз Нофаль - Посол Палестини в РФ стверджує, що не робив ніяких заяв щодо Криму
    Посол Палестини в РФ Абдель Хафіз Нофаль

    Палестина «не втручається у справи інших держав»

    Палестинська дипломатична служба та посол Палестини у Москві спростували опубліковані у середу заяви посла про нібито визнання Палестиною псевдореферендуму в Криму, який став приводом для його анексії Росією.

    Повідомлення про це поширило палестинське національне агентство Wafa.

    «Посол Палестинської держави в Росії Абдель Хафіз Нофаль спростовує повідомлення про свої слова щодо Криму. Посол Нафаль стверджує, що не робив ніяких заяв щодо Криму, і такі заяви є недійсними, оскільки палестинська держава не втручається у справи інших держав», - йдеться у повідомленні.

    У повідомленні не уточнюється, чи давав посол інтерв’ю російським «Известиям», що стало джерелом конфліктних заяв.

    Заяві посла у палестинському агентстві передувало з’ясування стосунків між Україною та Палестиною по дипломатичних каналах. В середу в МЗС України був викликаний палестинський посол в Україні Мохаммед Аль-Ассад. Київ звернувся до нього з вимогою пояснити слова російського колеги.

    «Посол Палестини в Україні підтвердив позицію палестинської сторони щодо територіальної цілісності України, включно з Автономною Республікою Крим», - заявили у МЗС за підсумками зустрічі.

    Також за підсумками зустрічі палестинська сторона повідомила Київ про публікацію «спростування».

    Раніше повідомлялося, що посол Палестини в Росії Абдель Хафіз Нофаль у інтерв’ю російському виданню «Известия» допустив офіційне визнання тимчасово окупованого Криму територією Росії.

    Згодом МЗС України викликало посла Палестини через заяви про «російський Крим».

    Джерело: Європейська правда

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