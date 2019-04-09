Посол Польщі подивився Суспільне ТБ в Україні і побачив... російську пропаганду



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Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький

Польський дипломат обвинувачує український телеканал в ідеологізації Бандери і образі Польщі

Посольство Республіки Польща в Україні висловлює своє велике обурення формою, а також змістом програми «Розсекречена історія. Страсті за Бандерою», яка транслювалася на телеканалі UA:Перший 6 квітня цього року. Про це ідеться в листі посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцькі на адресу керівника «Суспільного» Зураба Аласанії.

Дипломатичне відомство закидає авторам програми необ’єктивність, оскільки серед запрошених чотирьох експертів «усі були прихильниками Степана Бандери». «Цілковито був пропущений створений Бандерою кримінальний вимір ідеології інтегрального націоналізму та її наслідки у вигляді тисяч жорстоко вбитих мешканців земель нинішньої України не української національності», – написав посол.

Дипломатичне відомство порівнює аргументацію ведучого програми з діяльністю російської пропаганди, оскільки у програмі нібито не представлена точка зору польської сторони.

«Обурливим є представлений в програмі вигляд Польщі. Показані «функціонуючі у Польщі міфи» щодо Степана Бандери. Представляється також критика цієї постаті в нашій країні. Причому. Ведучий не посилається на жодні джерела та не вказує авторів критичних поглядів. Не дає також можливості висловитися польській стороні. Інші учасники злагоджено дискутують з наведеною Олександром Зінченком тезою. Нагадуємо, що схема присвоєння іншій стороні тез, щоб їх потім спростувати без надання можливості висловлення критикованій стороні неодноразово описувалася як схема діяльності російської дезінформації», ідеться в листі.

Між тим ведучий історичної програми Олександр Зінченко відкидає обвинувачення на адресу програми. «Україна – суверенна держава, і вона не повинна погоджувати свою інформаційну політику з іншими державами чи дипустановами інших країн, прокоментував він виданню «Гордон». Зінченко зауважив, що раніше неодноразово програма намагалася запрошувати польських фахівців і представників посольства Польщі, але ці зусилля були марними.

Як повідомлялося раніше, глава МЗС Польщі Яцек Чапутович 8 березня призначив Бартоша Ціхоцького на посаду посла Республіки Польща в Україні.

42-річний Ціхоцький за освітою є істориком. З травня 2017 року він був заступником глави МЗС Польщі, відповідаючи за східну політику і політику безпеки. До цього в різні роки був експертом Центру східних досліджень та Польського інституту міжнародних відносин, працював дипломатом у посольстві Польщі в Росії, очолював міжнародний відділ Бюро національної безпеки Польщі, а також був радником Агенції розвідки Польщі.