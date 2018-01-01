Посол США закликала Україну створити Антикорупційний суд та реформувати НАЗК

«Щоб Україна досягла успіху, її лідери мають знову підтвердити свою прихильність викоріненню корупції»

Посол США в Україні Марі Йованович вважає, що Україна має підтвердити свою прихильність боротьбі з корупцією, зокрема шляхом створення Антикорупційного суду. «Щоб Україна досягла успіху, її лідери мають знову підтвердити свою прихильність викоріненню корупції. Це означає створення Антикорупційного суду з високим стандартом чесності на основі



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Марі Йованович

«Щоб Україна досягла успіху, її лідери мають знову підтвердити свою прихильність викоріненню корупції»

Посол США в Україні Марі Йованович вважає, що Україна має підтвердити свою прихильність боротьбі з корупцією, зокрема шляхом створення Антикорупційного суду.

«Щоб Україна досягла успіху, її лідери мають знову підтвердити свою прихильність викоріненню корупції. Це означає створення Антикорупційного суду з високим стандартом чесності на основі думки Венеціанської комісії, надання НАБУ і САП інструментів і необхідної незалежності для виконання своїх завдань, реформування НАЗК, щоб воно реалізовувало свій мандат щодо запобігання корупції, а не тиснуло на антикорупційних реформаторів», - написала посол у статті для видання «Новое время».

Як повідомлялося, 22 грудня 2017 року у Верховній Раді було зареєстровано внесений президентом України Петром Порошенком законопроект «Про Вищий антикорупційний суд». 26 грудня його текст було оприлюднено на сайті парламенту. Цей законопроект враховує рекомендації фахівців ОБСЄ і висновки Венеціанської комісії.