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    Посол США закликала Україну створити Антикорупційний суд та реформувати НАЗК

    «Щоб Україна досягла успіху, її лідери мають знову підтвердити свою прихильність викоріненню корупції»
    Посол США в Україні Марі Йованович вважає, що Україна має підтвердити свою прихильність боротьбі з корупцією, зокрема шляхом створення Антикорупційного суду. «Щоб Україна досягла успіху, її лідери мають знову підтвердити свою прихильність викоріненню корупції. Це означає створення Антикорупційного суду з високим стандартом чесності на основі
    • Сьогодні, 20:10
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    Марі Йованович
    Марі Йованович

    «Щоб Україна досягла успіху, її лідери мають знову підтвердити свою прихильність викоріненню корупції»

    Посол США в Україні Марі Йованович вважає, що Україна має підтвердити свою прихильність боротьбі з корупцією, зокрема шляхом створення Антикорупційного суду.

    «Щоб Україна досягла успіху, її лідери мають знову підтвердити свою прихильність викоріненню корупції. Це означає створення Антикорупційного суду з високим стандартом чесності на основі думки Венеціанської комісії, надання НАБУ і САП інструментів і необхідної незалежності для виконання своїх завдань, реформування НАЗК, щоб воно реалізовувало свій мандат щодо запобігання корупції, а не тиснуло на антикорупційних реформаторів», - написала посол у статті для видання «Новое время».

    Як повідомлялося, 22 грудня 2017 року у Верховній Раді було зареєстровано внесений президентом України Петром Порошенком законопроект «Про Вищий антикорупційний суд». 26 грудня його текст було оприлюднено на сайті парламенту. Цей законопроект враховує рекомендації фахівців ОБСЄ і висновки Венеціанської комісії.

    Марі Йованович Антикорупційний суд
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