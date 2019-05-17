Посол України обговорив з американськими бізнесменами кроки по зміцненню партнерства



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Американським бізнесом висловлено оптимізм щодо подальших перетворень в Україні

Чалий відзначив значні успіхи останніх років у розвитку торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва США та Україною

Посол України в США Валерій Чалий разом з президентом Американської торговельної палати в Україні Андрієм Гундером в рамках робочої зустрічі з представниками великого бізнесу США обговорили кроки щодо подальшого зміцнення стратегічного партнерства.

Про це повідомляє посольство України в США у Facebook.

«Чалий відзначив значні успіхи останніх років у розвитку торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва між нашими країнами, наголосив на важливості подальшого зміцнення відносин стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами, а також окреслив пріоритетні напрямки вдосконалення ділового середовища в Україні», - йдеться в повідомленні.

Посол України в США звернув увагу присутніх на створенні й ефективне функціонування українсько-американських міждержавних механізмів, що безпосередньо сприяють інтенсифікації економічного співробітництва між нашими країнами, а саме Робочої групи з питань економіки і енергетики в рамках Комісії стратегічного партнерства Україна - США, а також Українсько американської ради з торгівлі та інвестицій.

«Американським бізнесом висловлено оптимізм щодо подальших перетворень у нашій державі, що і надалі покращує умови діяльності західних інвесторів і безпосередньо впливає на зростання добробуту українців», - резюмується у повідомленні.

Напередодні посол України у США Валерій Чалий обговорив можливості збільшити видатки американського бюджету на безпеку й оборону України з головою комітету з питань асигнувань Сенату США Роєм Блантом.