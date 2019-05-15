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    Посол Чалий обговорив у Сенаті США збільшення оборонної підтримки України

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    Голова комітету з питань асигнувань Сенату США Рой Блант та посол України у США Валерій Чалий - Посол Чалий обговорив у Сенаті США збільшення оборонної підтримки України
    Голова комітету з питань асигнувань Сенату США Рой Блант та посол України у США Валерій Чалий

    Темою розмови Чалого із сенатором Блантом стало обговорення перспектив збільшення видатків у бюджеті США 2020 року на програми підтримки України

    Посол України у США Валерій Чалий обговорив можливості збільшити видатки американського бюджету на безпеку й оборону України з головою комітету з питань асигнувань Сенату США Роєм Блантом.

    Про це повідомляє у Facebook посольство України в Сполучених Штатах.

    «З огляду на те, що сенатор Блант є членом комітету з питань асигнувань, окремою темою розмови стало обговорення перспектив збільшення видатків у бюджеті США 2020 року на програми підтримки України, насамперед у сфері безпеки й оборони», – йдеться у повідомленні.

    Також посол ознайомив сенатора з поточною ситуацією на тимчасово окупованих Росією територіях Донбасу і в Криму та підкреслив важливість подальшого зміцнення українсько-американського стратегічного партнерства.

    При цьому, з українського боку був підтверджений незмінний курс Української Держави та громадянського суспільства шляхом демократичних перетворень, реформ та у стратегічному напрямі інтеграції в ЄС і НАТО.

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