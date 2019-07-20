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    Посол України в США прокоментував своє звільнення

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    Валерій Чалий - Посол України в США прокоментував своє звільнення
    Валерій Чалий

    Чалий заявив, що за чотири роки продемонстрував достойний результат

    Валерій Чалий прокоментував завершення його чотирьохрічної каденції в якості посла України в США.

    Про це він написав у своєму Facebook.

    Дипломат заявив, що чотири роки - це достатній термін, що продемонструвати «достойний результат на важливому зовнішньополітичному напрямі».

    «Повернуся в Україну з глибокою подякою своїм співвітчизникам, з ким боролися за демократію проти авторитаризму і продовжуємо боротьбу за світле майбутнє самостійної і успішної України проти спроб Росії затягнути нас в радянське чи імперське минуле. Повернуся з вдячністю народу Сполучених Штатів - тепер дійсно нашого стратегічного партнера, з новими можливостями, з величезною підтримкою українців по обидва береги Атлантики, з гордістю за Україну і наших Героїв», - написав Чалий.

    Він також зазначив, що попереду ще багато роботи попереду та потрібно докласти багато зусиль для того, щоб зробити незворотним «той історичний євроатлантичний шлях, який ми обрали і за який українці заплатили величезну ціну - тисячі життів наших Героїв».

    Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський ініціював початок оновлення дипломатичного корпусу України. В пресслужбі глави держави заявили, що вже прийнято рішення про заміну 12 керівників посольств по всьому світу, зокрема, і посла України в США.

    США посол українці Володимир Зеленський Facebook президент Валерій Чалий
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