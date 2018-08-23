Посольство США привітало українців з Днем Незалежності народними піснями (відео)



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Скріншот з відео

Зокрема, співробітники посольства співали пісню «Несе Галя воду»

Співробітники посольства США в Україні та його очільниця Марі Йованович привітали українців з Днем Незалежності України і подарували українські народні пісні в своєму виконанні.

Відповідне відео було опубліковане на сторінці посольства у соцмережі Facebook.

Зокрема, співробітники посольства заспівали популярні українські пісні «Несе Галя воду», «А мій милий вареничків хоче».

«Бажаємо всім гарного святкування Дня Незалежності! Слава Україні!» - говориться у повідомленні посольства.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп надіслав вітання з нагоди Дня Незалежності України на адресу президента Петра Порошенка. У ньому наголошується, що уряд Сполучених Штатів буде продовжувати працювати з Україною і підтримувати «зусилля в зміцненні демократичних інститутів, розвитку верховенства права, боротьби з корупцією та стимулюванні економічного зростання».