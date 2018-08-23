  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Посольство США привітало українців з Днем Незалежності народними піснями (відео)

    • Розсилка
    Посольство США привітало українців з Днем Незалежності народними піснями (відео)
    Скріншот з відео

    Зокрема, співробітники посольства співали пісню «Несе Галя воду»

    Співробітники посольства США в Україні та його очільниця Марі Йованович привітали українців з Днем Незалежності України і подарували українські народні пісні в своєму виконанні.

    Відповідне відео було опубліковане на сторінці посольства у соцмережі Facebook.

    Зокрема, співробітники посольства заспівали популярні українські пісні «Несе Галя воду», «А мій милий вареничків хоче».

    «Бажаємо всім гарного святкування Дня Незалежності! Слава Україні!» - говориться у повідомленні посольства.

    Нагадаємо, президент США Дональд Трамп надіслав вітання з нагоди Дня Незалежності України на адресу президента Петра Порошенка. У ньому наголошується, що уряд Сполучених Штатів буде продовжувати працювати з Україною і підтримувати «зусилля в зміцненні демократичних інститутів, розвитку верховенства права, боротьби з корупцією та стимулюванні економічного зростання».

    Читайте також
    США Дональд Трамп українці День Незалежності Марі Йованович
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ