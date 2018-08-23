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    Трамп привітав українців з Днем Незалежності

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    Дональд Трамп привітав Україну - Трамп привітав українців з Днем Незалежності
    Дональд Трамп привітав Україну

    Трамп побажав Україні мирного, благополучного і успішного року

    Президент США Дональд Трамп надіслав вітання з нагоди Дня Незалежності України на адресу президента Петра Порошенка. Про це в четвер, 23 серпня, повідомляє прес-служба глави української держави.

    «Від імені народу Америки я хочу привітати Вас і народ України з 27-ю річницею вашої незалежності, яку ви відзначаєте 24 серпня», - йдеться в посланні.

    Також наголошується, що уряд Сполучених Штатів буде продовжувати працювати з Україною і підтримувати зусилля в зміцненні демократичних інститутів, розвитку верховенства права, боротьби з корупцією та стимулюванні економічного зростання.

    «Народу України є чим пишатися: протягом чотирьох років Україна мужньо протистоїть російській агресії і є благословенною яскравим громадянським суспільством, економікою, що зростає, і Збройними Силами, які є потужними як ніколи раніше», - зазначив Трамп.

    «Пам'ятайте, будь ласка, що Сполучені Штати завжди будуть стояти поруч з Україною, в той час, коли вона захищає свій суверенітет і територіальну цілісність в межах міжнародно визнаних кордонів», - резюмував американський президент.

    Трамп побажав Україні мирного, благополучного і успішного року.

    Нагадаємо, лідери країн світу надсилають на адресу президента України Петра Порошенка вітальні листи з нагоди 27-ї річниці Незалежності України.

    Напередодні президент Франції Еммануель Макрон привітав Порошенка та громадян України з Днем Незалежності.

    Нагадаємо, 22 серпня у Києві відбулася генеральна репетиція параду: на Хрещатику знову проїхали танки.

    На репетицію параду прибув президент Петро Порошенко. Також були присутні керівники силових структур України.

    Як відомо, через репетицію рух в центрі міста частково перекрито, змінено маршрути громадського транспорту.

    Нагадаємо, міністр оборони України Степан Полторак заявив, що на параді на День Незалежності буде залучено  близько 250 одиниць техніки - нової та такої, яка прийнята на озброєння або проходить державні випробування.

    У військовому параді до Дня Незалежності в Києві візьмуть участь делегації 18 країн.

    Зокрема, на параді на честь 27-ї річниці Незалежності України буде присутній повноважний представник президента США.

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