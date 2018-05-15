Постпред президента: українські бойові дельфіни загинули в Криму після анексії

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Дельфіни, фото ілюстративне

Дресировані тварини відмовилися не тільки взаємодіяти з новими російськими тренерами, але відмовилися від їжі

Після анексії Криму бойові дельфіни, що належали Військово-морським силам ЗСУ України та знаходилися в Севастополі, відмовилися підкорятися російським окупантам, відмовилися від їжі і загинули від голоду.

Про це в коментарі виданню «Обозреватель» розповів постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін.

За словами Бабіна, «дресировані ВМС в Севастополі дельфіни контактували зі своїми тренерами через спеціальні свистки. Росіяни отримали ці свистки і все інше спеціальне майно відповідної військової частини, але дресировані тварини відмовилися не тільки взаємодіяти з новими російськими тренерами, але відмовилися від їжі і через певний проміжок часу загинули».

«Дуже сумно, що вкрай багато українських військових, які в 2014 році дислокувалися в Криму, поставилися до питання присяги і вірності прапору значно гірше, ніж ці дельфіни», - підкреслив постпред президента.

Він також розповів про те, що станом на 2018 рік Військово-морськими силами ВСУ не ведеться ніяка практична або науково-дослідна робота з використання морських ссавців.

«Військові частини, які займалися цим, вийшли з окупованого Криму без майна і тварин», - уточнив Бабін.

Нагадаємо, нещодавно на узбережжі Азовського моря біля села Рибальське під Маріуполем на Донеччині були знайдені мертві дельфіни.

До слова, раніше на берег в затоці Хамелін (Західна Австралія) викинулися 150 чорних дельфінів, з них вижили тільки 15 особин.