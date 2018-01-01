Постпред США при ООН прокоментувала чутки про роман з Трампом

Ніккі Гейлі начебто проводила багато часу наодинці з Трампом на борту літака

Автор книги «Вогонь і лють: всередині адміністрації Дональда Трампа» Майкл Вольф нещодавно натякнув, що у глави держави є стосунки на стороні. Він не став називати ім'я, але вказав на абзац своєї книги, де воно названо. Читачі швидко з'ясували, що мова йде про постпреда США при ООН Ніккі Гейлі. Вольф пише, що вона проводила багато часу



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Дональд Трамп та постійний представник США при ООН Ніккі Гейлі

Ніккі Гейлі начебто проводила багато часу наодинці з Трампом на борту літака

Автор книги «Вогонь і лють: всередині адміністрації Дональда Трампа» Майкл Вольф нещодавно натякнув, що у глави держави є стосунки на стороні. Він не став називати ім'я, але вказав на абзац своєї книги, де воно названо. Читачі швидко з'ясували, що мова йде про постпреда США при ООН Ніккі Гейлі.

Вольф пише, що вона проводила багато часу наодинці з Трампом на борту літака.

«Це абсолютна неправда... Я була на борту президентського літака лише одного разу, і там знаходилося кілька людей разом зі мною», - прокоментувала Гейлі.

Politico підкреслює, що в ході президентської кампанії Гейлі не надто позитивно відгукувалася про Трампа. Проте згодом він запросив її в свою адміністрацію, і вона погодилася.

Раніше Трамп заявив, що книга «Вогонь і лють» Майкла Вольфа «сповнена брехні».

До слова, у середині січня видання The Wall Street Journal повідомило, що колишня порнозірка Стормі Деніелс (справжнє ім'я - Стефані Кліффорд) в 2006 році мала сексуальний зв'язок з мільярдером Дональдом Трампом.

За даними газети, актрисі заплатили за мовчання, коли магнат став кандидатом в президенти США.

Зазначимо, 2016 року американська порноактриса Джессіка Дрейк звинуватила Трампа в сексуальних домаганнях.

Джерело: 112 Україна