Постраждалі від повеней на Буковині отримають 10 мільйонів



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На подолання наслідків негоди уряд виділив області 30 мільйонів гривень

Із перших 30 мільйонів гривень, які виділив уряд для подолання наслідків негоди у Чернівецькій області, 10 мільйонів перераховують людям, які постраждали. Решту коштів буде витрачено на підготовку проєктно-кошторисної документації.

Про це розповів голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук під час спільного брифінгу із президентом України Володимиром Зеленським.

«На подолання наслідків негоди уряд виділив нам 30 мільйонів гривень. Як по-господарськи використати ці гроші? В першу чергу, потрібно задовольнити потреби людей, кожного, хто постраждав. Доповідаю, що 10 мільйонів гривень - це є та сума, яку дають людям. У кожному селі, підійшли до кожної хати, склали акт, де будинок треба новий - 200 тисяч гривень, де треба відремонтувати - 50 тисяч гривень. Ці гроші уже в районах, вони перераховані і зараз уже доходять до людей», - сказав Осачук.

Решта піде на підготовку проєктно-кошторисної документації на відновлення зруйнованих та пошкоджених об'єктів.

«За решту 20 мільйонів гривень ми робимо проєктно-кошторисну документацію на всі зруйновані дороги й мости. Коли у нас буде документ, скільки потрібно коштів, тоді ми звертаємося до держави із проханням виділити необхідні гроші», - додав голова Чернівецької ОДА.

Як відомо, сьогодні Зеленський перебуває з візитом на Буковині.

Як повідомлялося, інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення паводкової обстановки у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. Через стихію загинули 3 особи, ще одна людина зникла безвісти в Івано-Франківській області. Лише на Прикарпатті внаслідок червневих повеней було затоплено понад 10 тисяч житлових будинків, зруйновано 149 км автодоріг та 90 мостів.